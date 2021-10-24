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24.10.2021 19:20
Рубрика: Спорт

Армейцы Москвы смогли в гостях одолеть клуб из Владивостока

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Любопытным вышел поединок во Владивостоке, где местный "Адмирал" принимал ЦСКА.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Отметим, что в этом сезоне клубы уже встречались между собой. Армейцы Москвы оказались сильнее - 2:1. В этот раз история повторилась с зеркальной точностью.

"Красно-синие" оказались более удачливыми и добились успеха - 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин и Сергей Плотников, у "Адмирала" единственный точный бросок на счету Либора Шулака.

"Упорный получился поединок, но главное - мы добились нужного результата. Есть что улучшать в игре. Работаем дальше", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

К слову, для "красно-синих" победа стала первой в трех последних матчах, и с 27 очками ЦСКА находится на пятом месте в Западной конференции.

Хоккеисты ЦСКА в нынешнем сезоне уже дважды играли с "Адмиралом" и смогли добиться побед с одинаковым счетом - 2:1

В другой встрече "Амур" одержал победу над минским "Динамо" - 3:0. Шайбы на счету Руслана Педана, Александра Шарова и Ивана Николишина. Поздравим и голкипера "Амура" Евгения Аликина, который отразил все 32 броска по своим воротам и провел второй сухой матч в сезоне.

Нельзя не сказать о поединке, который прошел ранее. Казанский "Ак Барс" сумел прервать шестиматчевую победную серию омского "Авангарда".

"Барсы" добились успеха со счетом 3:2. У казанского клуба забивали Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов. За "Авангард" отличились Петер Цегларик и Владимир Жарков.

Во всю кипят нешуточные страсти и в Национальной хоккейной лиге.

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" в очередном поединке встречался с "Калгари".

Игроки "Вашингтона" уступали по ходу встречи, но сумели перевести матч в овертайм, где и потерпели поражение - 3:4. Победная шайба на счету Линдхольма, оформившего хет-трик.

При этом поздравим Александра Овечкина с очередной заброшенной шайбой в НХЛ.

Для российской звезды это уже 735-й точный "выстрел", и Овечкин приблизился в таблице лучших снайперов всех времен к идущему четвертым Бретту Халлу (741). Правда, от лидера списка Уэйна Гретцки его отделяет еще целых 159 голов.

Фото: Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images
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Обратим внимание и на упорный матч между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Оттавой". "Рейнджеры" вырвали победу - 3:2. Российский вратарь нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Тем временем Олимпийский комитет России на своем официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В состав хоккейной сборной выстроилась огромная очередь из 119 человек, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Ранее в число первых трех игроков олимпийского состава сборной были включены три игрока клубов НХЛ - вратарь Андрей Василевский ("Тампа") и форварды Никита Кучеров ("Тампа") и Александр Овечкин ("Вашингтон").

Ожидается, что итоговые составы сборных будут названы в начале января 2022 года.

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