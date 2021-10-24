Новым наставником мужской баскетбольной сборной России назначен Зоран Лукич

На заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) новым главным тренером мужской сборной страны назначен 50-летний сербский специалист Зоран Лукич, рулевой клуба Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород".

После того как завершился срок действия контракта РФБ с прежним наставником национальной дружины Сергеем Базаревичем и глава федерации Андрей Кириленко объявил о кардинальном обновлении сборной, назначение Лукича напрашивалось. Поэтому оно и не стало сенсацией. Такое решение - просто разумный и взвешенный шаг РФБ.

Формально на пост наставника сборной заступил иностранный специалист, а по факту - Лукич уже очень давно работает в нашей стране, его прекрасно знают руководители клубов, коллеги-тренеры, большинство игроков.

Уроженец Белграда Зоран Лукич приехал в Россию еще 15 лет назад по приглашению дважды серебряного призера чемпионатов мира Сергея Панова, начал работать с юношами ЦСКА и сборной страны до 16 лет. В 2008-м серб стал главным тренером БК "Нижний Новгород" и за относительно короткий отрезок времени привел безвестный доселе клуб с берегов Волги к абсолютно сенсационному "серебру" Единой лиги в сезоне 2013/14. Затем белградец уехал в Турцию, где был даже рулевым одной из команд в "Матче Звезд" национального чемпионата, но потом он вернулся в Россию, ставшей для него второй родиной. На финише прошлого сезона серб, уже снова как наставник "Нижнего Новгорода", был признан лучшим тренером клубной Лиги чемпионов 2020/21, проводимой под эгидой Международной федерации баскетбола.

Лукич - из той славной плеяды сербских специалистов, которые постоянно доказывают свою профессиональную пригодность качественной работой с молодежью. Естественно, что глава РФБ Андрей Кириленко все такие нюансы замечает.

По сути, уже пару сезонов подряд БК "Нижний Новгород" Лукича является базовым клубом сборной России. Здесь нет ярко выраженной ставки на легионеров, у наших ребят есть достаточное количество игрового времени для совершенствования своего мастерства. Плюс ко всему БК "НН" - завсегдатай Лиги чемпионов ФИБА, а это надежная гарантия того, что клубный календарь не пересекается с расписанием официальных матчей сборных. Напомним, что из-за продолжающего конфликта ФИБА и коммерческой организации, проводящей Евролигу и Еврокубок, ведущие игроки разных стран не всегда имеют возможность помочь своим сборным в квалификации чемпионатов мира и Европы. Календарь клубов и национальных команд до сих пор не согласован, идут постоянные накладки.

Сергей Базаревич значительную часть своей работы наставником сборной все-таки провел в несколько других условиях. В 2017-м, располагая почти всеми ведущими игроками, он привел команду к выходу в полуфинал Евробаскета. Дальше было сложнее, но и в 2019-м, уже испытывая дефицит исполнителей из-за травм, он все-таки сумел обеспечить наше попадание в топ-12 первенства мира. Поэтому РФБ и Кириленко лично по завершении срока контракта Базаревича искренне поблагодарили тренера за достигнутые результаты.

У Лукича же теперь впереди отбор на ЧМ-2023. В первых матчах квалификации россияне в Санкт-Петербурге 26 и 29 ноября примут Италию и Исландию соответственно.

Комментарии

Андрей Кириленко, глава РФБ:

- Нас интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звезд взрослого баскетбола. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров.

Зоран Лукич, новый главный тренер сборной:

- Перед исполкомом я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении должна развиваться сборная. В БК "НН" мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового.

Андрей Ведищев, президент ПБК "Локомотив-Кубань":

- У тренерского штаба основная задача - минимизировать число "отказников", то есть тех, кто не приезжает в сборную, ссылаясь на разные причины. Нужно наладить эффективную коммуникацию с клубами и игроками, чтобы в сборной были все, кто может дать результат.