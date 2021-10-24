Тарасова и Морозов выиграли Гран-при США

Российские фигуристы, призеры Олимпийских игр в командном турнире и призеры чемпионатов мира в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на первом этапе серии Гран-при "Скейт Америка", который проходит в Лас-Вегасе.

Тарасова и Морозов лидировали после короткой программы и, несмотря помарки на прыжках, стали первыми и в произвольной, набрав в сумме за два проката 222,50 балла. А вот у чемпионов Европы-2020 Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые шли вторыми, произвольная программа не получилась. Партнерша дважды упала: на втором прыжке в каскаде и на приземлении с одного из выбросов. Во вчерашнем выступлении они были только четвертыми, но остались на пьедестале, заняв третье место (205,53). Серебро завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,20). Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков стали шестыми (183,12).

- Выступление не было идеальным, но это был хороший шаг вперед. Мы будем усерднее работать, чтобы добиться лучших прокатов, - приводит слова Морозова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Впервые с 2018 года выиграть этап Гран-при - приятное чувство. За последние три года у нас произошло множество изменений. В этом сезоне мы вернулись в Москву, у нас отличная команда, поэтому мы показали хорошие результаты.

Напомним, что Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе.