Аслан Карацев стал чемпионом московского турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Невероятный сезон Аслана Карацева продолжается. В январе на Australian Open-2021 он стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) игроком, дошедшим до полуфинала на дебютном "Большом шлеме". Потом были первый титул на турнире ATP 500 в Дубае и знаковая победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем у него на родине в Белграде. Не забудем также два финала в миксте с Еленой Весниной - на "Ролан Гаррос" и Олимпиаде, а также парный финал с Андреем Рублевым в Индиан-Уэллсе. И вот в концовке такого сложного и насыщенного года Карацев выигрывает традиционный московский турнир "ВТБ Кубок Кремля".

В решающем матче вторая ракетка соревнований, 22-й номер мирового рейтинга Карацев со счетом 6:2, 6:4 одержал уверенную победу над представителем Хорватии Марином Чиличем (41-е место рейтинга ATP). Хорват два года подряд - в 2014-м и 2015-м - завоевывал в Москве главный трофей, но на этот раз пришло время Карацева.

- Это очень значимый момент в моей карьере. Выиграть домашний турнир - особенное чувство. Я приходил сюда с отцом, когда был юниором, уже играя в Туре, столько раз начинал здесь с квалификации, много раз пробивался в основу, но дальше второго круга не проходил. А теперь взял титул. Мечта сбылась, - отметил Аслан в интервью на корте.

Уже на следующей неделе Карацев выступит в Санкт-Петербурге. Кто знает, может, чисто математические шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP превратятся в более реальные. Как минимум в качестве запасного. В Турине уже квалифицировались два россиянина - Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. За две оставшиеся путевки ведут сражение норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач, британец Кэмерон Норри и итальянец Янник Синнер. Последний, кстати, только что выиграл турнир в Антверпене.

Аслан Карацев исполнил свою давнюю мечту, выиграв турнир, на который ходил с самого детства

Что касается женского финала "ВТБ Кубка Кремля", то, к сожалению, Екатерина Александрова в напряженной борьбе уступила в трехсетовом матче со счетом 6:4, 4:6, 5:7 эстонке Анетт Контавейт. Обидное поражение, ведь Александрова могла закончить матч в двух партиях. Она вела со счетом 6:4, 4:0 с двумя брейками во втором сете, но затем проиграла шесть геймов кряду. В решающей партии россиянка также не сумела подать на матч.

- Это поражение весьма болезненное, но сильно драматизировать я не буду, - призналась Александрова на пресс-конференции. - У меня были хорошие моменты, а из плохих нужно делать выводы и извлекать пользу.