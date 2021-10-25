Футбольный клуб "Химки" подтвердил отставку тренера Игоря Черевченко

Новости

Кабмин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности 12:54
Мишустин: Кабмин запустит эксперимент по созданию единого окна помощи МСП 12:53
ФНС разъяснила, в каких случаях нужно отчитываться об электронных кошельках 12:50
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу 12:48
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана 12:44
Самарская область полностью перейдет на режим QR-кодов после 7 ноября 12:38
Арестованный премьер Судана призвал граждан к мирным протестам 12:36
Кабмин выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО 12:29
Госавтоинспекция проверит, как водители уступают дорогу пешеходам 12:19
На въезде в Ивановскую область будут проверять справки о вакцинации 12:12
По делу о взрыве под Рязанью задержали руководство завода 12:09
Минкультуры: 150-летие Сергея Рахманинова отметят в России и заграницей 12:07
Оперштаб: В Москве выявлено 7778 новых случаев COVID-19 11:38
В КЧР продлили работу системы "единого билета" к горнолыжным курортам 11:38
Депутат Терюшков сообщил об уходе Черевченко с поста тренера ФК "Химки" 11:33
Россия планирует отправить очередную гуманитарную помощь в Афганистан 11:26
Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве 11:21
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков 11:19
Китай испытал робота для космических диверсий 11:17
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID 11:11
Москвичам показали секретную станцию метро "Троице-Лыково" 11:01
Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни 11:00
Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 10:58
Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 12:26
Рубрика: Спорт

Футбольный клуб "Химки" подтвердил отставку тренера Игоря Черевченко

Текст: Михаил Хорошилов
Футбольный клуб "Химки" и занимавший позицию главного тренера Игорь Черевченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
Тренер Игорь Черевченко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Тренер Игорь Черевченко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Тренер Игорь Черевченко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Вместе с 47-летним специалистом тренерский штаб покинули его помощники Валерий Климов и Игорь Семшов.

Фото: РИА Новости
"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1

Ранее об отставке Черевченко сообщил бывший министр физической культуры и спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы Роман Терюшков. По его словам, к предстоящей игре с "Уралом" и кубковой встрече с "Балтикой" команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.

Черевченко возглавил "Химки" 25 сентября 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финиширована на восьмом месте в Российской премьер-лиге, добившись своего лучшего результата в истории. В 12 турах текущего розыгрыша РПЛ "Химки" набрали 11 очков и расположились на 14-й позиции в одном балле от зоны вылета.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки" Чемпионат России по футболу 2021/2022