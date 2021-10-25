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25.10.2021 17:38
Рубрика: Спорт

Трусова предстала в образе Чудо-женщины на Гран-при в Лас-Вегасе

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
После победы на первом в сезоне этапе Гран-при "Скейт Америка" в Лас-Вегасе наша фигуристка Александра Трусова предстала на показательных выступлениях в образе Чудо-женщины. Весьма в ее духе. Очередная вариация на тему "Королевы четверных" или "Русской ракеты", как Сашу называют ее поклонники.
Александре Трусовой пришлось облегчить программу, но даже одного четверного прыжка хватило для победы. Фото: GettyImages Александре Трусовой пришлось облегчить программу, но даже одного четверного прыжка хватило для победы. Фото: GettyImages
Александре Трусовой пришлось облегчить программу, но даже одного четверного прыжка хватило для победы. Фото: GettyImages

Да и ситуации соответствует. Накануне старта Гран-при стало известно, что у Трусовой травма правой ноги. В команде Этери Тутберидзе обсуждалась и возможность снятия спортсменки с соревнований, что было бы чревато тем, что Александра не смогла бы претендовать на попадание в финал престижной серии. Но и надо знать боевой характер Саши, которая не привыкла сдаваться. "У меня был выбор: кататься или сняться. Но, когда я проснулась утром перед короткой программой, нога болела уже не так сильно. И я решила побороться, - цитирует Трусову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фото: Сергей Коновалов/vk.com
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И все-таки Александре пришлось пойти на уступки - упростить контент. После пяти четверных прыжков, которые ей удались на предсезонных контрольных прокатах сборной России в Челябинске, все ждут повторения этого убойного набора элементов ультра-си на соревнованиях. Но на "Скейт Америка" Трусова умерила свой максимализм и решила не рисковать. В короткой программе "Фрида" она не стала заходить на аксель в 3,5 оборота, но все равно установила личный рекорд - 77,69 балла. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 балла на чемпионате Европы-2020. В произвольном прокате под саундтрек к кинофильму "Круэлла" Саша запланировала только один квад - четверной лутц - и сделала его почти идеально. С остальными прыжками тоже проблем не возникло. За это выступление Трусова набрала 154,68 балла, а в сумме получила 232,27 балла, прилично опередив другую ученицу Тутберидзе, Дарью Усачеву (217,31). А также южнокорейскую фигуристку Ю Ен, которая, кстати, исполнила в произвольной программе тройной аксель (216,97).

После чистого проката Трусовой с облегченным контентом снова появился повод поговорить о неоправданном риске, на который Саша готова идти раз за разом. Даже не с точки зрения здоровья и возможных травм. А в плане математического расчета в борьбе за пьедестал. За высшую его ступеньку. Ведь на старте в Бостоне, который состоялся после контрольных прокатов, Трусова снова заявила пять квадов. Чисто получился только сальхов. Она упала на флипе, вместо четверного тулупа сделала только двойной, на сольном лутце был отмечен недокрут, каскад "четверной лутц - тройной тулуп" тоже был неидеальным. Да, тогда она победила. Но это был всего лишь второстепенный турнир. Дальше ставки и конкуренция будут намного выше. Но пока Александра, похоже, не собирается сбавлять обороты.

- В этот раз я больше нервничала, потому из-за травмы моя подготовка прошла не так хорошо, как обычно. Я не могла делать много прогонов программы. Но я довольна, что смогла откататься чисто, хотя исполнила всего лишь один квад. На следующих стартах я хочу исполнять больше четверных прыжков, - четко дала понять Трусова.

Гран-при Канады

Мы вправе ждать победы российских фигуристок и на Гран-при Канады, который пройдет в Ванкувере 29-31 октября. Ведь там выступят чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит свой первый по-настоящему взрослый сезон, серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы-2020 Алена Косторная.

Однако у нашей делегации возникли проблемы с канадской визой. Часть команды отправилась в Ванкувер в воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами помимо Валиевой, Туктамышевой и Косторной оказались Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

- Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца, - говорилось в пресс-релизе на сайте ФФККР. - В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

По последней информации федерации, они должны были получить документы вчера, в понедельник, 25 октября, и улететь на соревнования ночным рейсом. Главное - успеть пройти трехдневный карантин, предусмотренный организаторами "Скейт Кэнада".

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