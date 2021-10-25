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25.10.2021 23:46
Рубрика: Спорт

Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу в сборную

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8595)
Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав на последние матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 дома против Кипра (11 ноября) и в гостях с Хорватией (14 ноября).
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главная новость - в заявке не оказалось нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который отказался играть за национальную команду в октябрьских поединках со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), хотя Валерий Карпин включил его до того в расширенный список.

Фото: OZAN KOSE / AFP
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Полностью нынешняя заявка выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Арсен Адамов ("Урал").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив"), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов"), Роман Ежов ("Крылья Советов").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Напомним, что в турнирной таблице группы "Н" российская сборная лидирует с 19 набранными очками, а хорваты идут на втором месте, отставая на два балла.

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