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26.10.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин продолжает ставить рекорды в НХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
В национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Очередной игровой день стал звездным часом для российского нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который помог столичной команде на выезде одолеть "Оттаву" - 7:5.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин уже забросил семь шайб Фото: AP В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин уже забросил семь шайб Фото: AP
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин уже забросил семь шайб Фото: AP

Овечкин забросил две шайбы, причем первый раз он забил сломанной клюшкой.

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин стал четвертым россиянином, отыгравшим 1200 матчей в НХЛ

"Да, моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло. Я обязательно заберу ее на память", - приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в своем Twitter.

Отметим, что Александр стал новым рекордсменом НХЛ. Россиянин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству выездных матчей, в которых он забросил минимум две шайбы. Теперь в активе Овечкина 84 таких матча.

Кроме того, стоит добавить, что в нынешнем сезоне Овечкин отличился уже семь раз. Александр продолжает погоню за снайперским рекордом Великого Гретцки. Пока российский форвард имеет на своем счету 737 заброшенных шайб и вплотную приблизился к четвертому месту Бретта Халла на расстояние четырех голов.

В еще одной встрече "Сент-Луис" одержал "сухую" победу над "Лос-Анджелесом" (3:0) и впервые в истории клуб начал сезон с пяти побед подряд. Главным героем встречи стал звездный нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Россиянин, продолжающий набирать форму, отметился дублем, дважды реализовав сольные проходы к воротам Джонатана Куика.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ за все время

Добавим, что российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Первой звездой недели признан форвард "Виннипега" Кайл Коннор, который набрал в трех играх восемь (пять голов + три передачи) очков.

А второй звездой определили нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида, также отличившегося восемью (три+пять) результативными действиями.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин