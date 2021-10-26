Московский "Спартак" в год столетия клуба выступает хуже некуда: на выходных "красно-белые" потерпели крупнейшее поражение в истории в матчах чемпионата страны, проиграв в принципиальном противостоянии "Зениту" со счетом 1:7.

Что спасет "Спартак" - вот каким вопросом уже не первый год задаются болельщики народной команды. Уж сколько тренеров поменяли, игроков, менеджеров, но отдачи почти никакой. Всего два трофея за 18 лет - для такого популярного клуба это провал. И что делать в нынешней ситуации, кажется, никто толком не знает.

Ну а пока по мотивам конфуза с "Зенитом" заглянем в историю и вспомним о самых болезненных неудачах "красно-белых" в рамках отечественного первенства.

Может быть, цифра 98 не самая счастливая для вратаря "красно-белых"? При такой игре невольно начинаешь верить в нумерологию... Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

12 июля 2008 года. "Спартак" - ЦСКА - 1:5

К тому моменту "красно-белые" не могли одолеть своего принципиального соперника в течение семи лет. Уж больно хороши тогда были армейцы, еще недавно завоевавшие Кубок УЕФА. Но никто не ждал, что спартаковцы оконфузятся в "Лужниках". Что интересно - перед дерби главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вернул в основной состав Вагнера Лава, отправленного во вторую команду по дисциплинарным причинам, и тот оформил дубль. Болельщики хозяев не стали дожидаться финального свистка, а после матча рулевой "Спартака" Станислав Черчесов отправил в дубль сразу трех лидеров - Максима Калиниченко, Моцарта и Егора Титова. Для Титова тот поединок с "красно-синими" стал последним в спартаковской футболке.

11 августа 2012 года. "Зенит" - "Спартак" - 5:0

До выезда в Санкт-Петербург в 2012 году "Спартак" ни разу не проигрывал в Премьер-лиге с разницей в пять мячей. Более того, к тому матчу "красно-белые" подходили в отличной форме: при новом главном тренере Унаи Эмери команда одержала три победы подряд, забив семь мячей. Но на "Петровском" москвичи ничего не смогли противопоставить хозяевам - 0:5. "У кого есть характер, тот в любой ситуации делает все на полную, а у кого его нет - расслабляется и опускает руки", - отметил Лучано Спаллетти.

25 ноября 2012 года. "Спартак" - "Динамо" - 1:5

Спустя чуть больше трех месяцев после разгрома от "Зенита" спартаковцам по полной досталось от динамовцев, да еще и на своем поле - 1:5. Единственный мяч хозяев в той встрече забил Артем Дзюба, который после игры в смешанной зоне произнес ставшую легендарной фразу про "тренеришку". Так Дзюба назвал Эмери, покинувшего клуб сразу после поражения.

17 мая 2015 года. "Спартак" - ЦСКА - 0:4

Этот матч стал первым для "красно-белых" на новой домашней арене против ЦСКА. Несмотря на большие ожидания, в дерби никакой интриги не было: уже в стартовые полчаса армейцы забили три мяча, а после перерыва - еще один.

6 августа 2017 года. "Зенит" - "Спартак" - 5:1

"Красно-белые" впервые за 16 лет приехали в Санкт-Петербург в ранге действующих чемпионов страны. Но в принципиальной схватке с "Зенитом" все пошло не так: москвичи пропустили пять мячей. К слову, это было первое и последнее домашнее противостояние со спартаковцами для рулевого "Зенита" Роберто Манчини. Специалист провалился в России и покинул клуб по окончании сезона. Впрочем, долго без работы Манчини не оставался: совсем скоро он возглавил сборную Италии и привел ее к триумфу Евро-2020.

Авторитетно

Владимир Быстров, бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака", сборной России

- Руководство "Спартака" продолжает доверять Витории только из-за большой неустойки. Был бы любой русский тренер, его бы уволили после такого матча, как в Санкт-Петербурге. Да даже после первой игры уже дали бы пинка. Просто российским специалистам не хотят платить, делают легенькие контракты, где можно вышвырнуть, если что чуть пошло не так. А иностранцы приезжают защищенными в этом плане. После такой встречи, как с "Зенитом", я бы встал и сказал: "Ребят, я тренер и отвечаю за результат. Если команда играет так безвольно, бесхарактерно, значит, я плохой тренер", - заявил Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ".