"Локомотив" одолел "Сочи" и прервал серию из семи игр без побед в РПЛ

Победа над сочинцами стала первой для "Локомотива" при новом главном тренере Маркусе Гисдоле. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Болельщикам "железнодорожников" не привыкать к смене тренеров своей любимой команды. Причем каждый раз это происходит примерно по одному и тому же сценарию: в отставку уходит вроде бы успешный специалист, совсем недавно завоевавший трофей, а на его место приходит человек, которого даже в Европе мало кто знает. Таким был Марко Николич, а теперь эту роль на себя применил Маркус Гисдоль.

Безусловно, делать далекоидущие выводы по трем матчах под руководством Гисдоля не представляется возможным. Ничья с "Рубином" (2:2), поражение в Лиге Европы на своем поле от "Галатасарая" (0:1) - с таким багажом немецкий специалист подошел к первому для себя домашнему поединку в Премьер-лиге.

Понятно, что "Локомотив" хочет вернуться в Лигу чемпионов, а для этого крайне нежелательно терять очки в играх против конкурентов на своем поле.

- Я вижу прогресс в игре команды. Самая большая проблема, с которой мне пришлось столкнуться в "Локомотиве", - количество травмированных. Каждый раз приходится выбирать состав исходя из состояния футболистов. Сегодня вот у нас не было Смолова, потому что у него повреждение. Но в целом все нормально. Мы хотим сделать из "Локомотива" экспресс, который идет очень быстро, - признался Гисдоль.

Благодаря победе "железнодорожники" поднялись на четвертое место, опередив по дополнительным показателям "Краснодар" и "Сочи". Надо полагать, ближайшая цель - догнать ЦСКА с "Динамо", у которых на два очка больше. Сделать это будет непросто, поскольку те же армейцы набрали в последнее время приличную форму: команда никому не проигрывает с августа.

В минувшем туре армейцы добились волевой победы над самарскими "Крыльями Советов" (3:1). Если всего месяц назад почти никто и подумать не мог, что ЦСКА будет реально биться за титул, то сейчас ситуация иная. Да и сам рулевой "красно-синих" Алексей Березуцкий признается: задачи перед его командой стоят самые амбициозные.

- Все хорошо знают, что у ЦСКА большие амбиции и задача из сезона в сезон одинаковая. Да, в какие-то моменты легче добиться цели, в какие-то нет, но в течение последних 20 лет мы стремимся завоевывать трофеи, , - отметил Березуцкий.

Между тем

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав на матчи отборочного цикла чемпионата мира против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

Полностью список следующим образом. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки"). Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Арсен Адамов ("Урал").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив"), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов"), Роман Ежов ("Крылья Советов").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Добавим, что в турнирной таблице группы "Н" сборная России идет на первом месте, опережая Хорватию на два очка - 19 против 17. Наша команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах.