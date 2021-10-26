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26.10.2021 20:35
Рубрика: Спорт

Лукич одержал первую победу с БК "НН" после назначения в сборной России

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Минувшая игровая неделя в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ волею календаря состояла всего из двух матчей, но по событиям получилась предельно насыщенной. Казанский УНИКС потерпел сенсационное поражение от саратовского "Автодора" (76:81). БК "Нижний Новгород" провел первую игру после того, как сербский наставник команды Зоран Лукич был назначен рулевым нашей сборной. Волжане победили на выезде польский клуб "Зелена-Гура" (95:77).
Волжане победой в Польше поздравили своего наставника с назначением на пост рулевого сборной. Фото: VTB Leage

В официальной заявке на сезон в составе БК "НН" три легионера, но в Польше в стартовой пятерке вышел только латвиец Роландас Фрейманис. Результат сделали российские игроки. Свой личный рекорд результативности за карьеру в Единой лиге обновил форвард Илья Платонов, набравший 19 очков. Он и стал лучшим бомбардиром в составе победителей. Здорово провели встречу и другие доморощенные баскетболисты: Михаил Кулагин (15 очков), Павел Антипов (11), Сергей Торопов (11), Иван Стребков (10), Максим Личутин (9).

Фото: instagram.com/a_vedischev
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В "Нижнем" конкуренция за место в основном составе настолько серьезная, что перешедший летом из клубной системы ЦСКА новичок команды Антон Карданахишвили, выступавший за сборную на мировой олимпийской квалификации, в Польше вступил в игру со скамейки запасных и провел на паркете 12 минут.

У игроков волжан полетел дальний бросок. Команда установила рекорд сезона в Лиге - 17 трехочковых. Особенно в этом преуспели Кулагин (5) и Платонов (4). Антипов же из трех попыток вообще ни разу не промазал. Интересно, что Платонов в одном из эпизодов столкнулся с партнером по команде, разбил голову, доигрывал с повязкой. Но это никак не сказалось на его боевом настрое и точности бросков.

- Парни знали, зачем прилетели в Польшу. Хороший настрой и характер! Особенно у Кулагина, играющего со сломанным пальцем, у Платонова. Также отлично сыграл Сергей Торопов, он на самом деле действовал здорово, - считает наставник БК "НН" и с прошлой пятницы еще и рулевой сборной России Зоран Лукич.

Напряженным получилось волжское дерби "Автодор" - УНИКС. Казанцы прибыли в Саратов в ранге серебряного призера чемпионата страны-2020/21, участника нынешней Евролиги и считались безоговорочным фаворитом. Но в Единой лиге каждый сезон очень много совершенно непредсказуемых результатов. Хозяева на удивление мощно провели стартовую четверть (26:12), затем гости их все-таки постепенно догнали, а концовка осталась за саратовцами - в итоге 81:76.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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На контрасте с "Нижним Новгородом" заметим, что на берегах Волги в стартовых пятерках обеих команд было по четыре иностранца.

Октябрьская программа игр в чемпионате Единой лиги исчерпана, следующие матчи пройдут в первый день ноября.

Сейчас сразу у девяти команд из дюжины участников баланс побед и поражений положительный либо равный: ЦСКА - 4-0, "Автодор" (Саратов) - 3-1, УНИКС (Казань) - 3-1, "Астана" (Казахстан) - 2-1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2-1, БК "Нижний Новгород" - 2-2, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 2-2, "Енисей" (Красноярск) - 1-1, "Парма" (Пермский край) - 1-1.

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