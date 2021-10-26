Медведев и Рублев сыграют за сборную России в финале Кубка Дэвиса

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде (Испания), Инсбруке (Австрия) и Турине (Италия). На первом этапе каждый город примет две из шести групп. Затем в Инсбруке и Турине состоятся по одному четвертьфиналу, в столице Испании пройдут два других матча 1/4, полуфинальные поединки и финал. В стадию плей-офф пробьются шесть победителей групп плюс две сборные, занявшие вторые места с лучшими показателями. Россияне попали в группу А, где встретятся с испанцами и эквадорцами.

Составы всех 18 сборных, участвующих в финальном турнире, также стали известны накануне. Испанцев не поддержит Рафаэль Надаль, который восстанавливается после травмы. В заявку вошли Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Карлос Алькарас, Фелисиано Лопес, Марко Гранольерс. В роли капитана выступит Серхио Бругейра. За Эквадор сыграют Эмилио Гомес, Роберто Кирос, Диего Идальго, Гонсало Эскобар и Гайтано Марч. Капитан - Рауль Вивер.

Испанцы, напомним, являются действующими чемпионами. Во главе с Рафой Надалем они взяли титул в 2019 году. В решающей встрече они оказалась сильнее сборной Канады. Российская команда в том розыгрыше потерпела поражение в полуфинале, где как раз уступила канадцам. Однако тогда в нашем составе отсутствовал Даниил Медведев.

На старте этого сезона россияне уже выиграли другой командный турнир - ATP Cup. Но нынешнее поколение теннисистов мечтает именно о Кубке Дэвиса. Титул завоевывали их предшественники в 2002 и 2006 годах. Однако Медведев считает, что сейчас лучшее время, чтобы вернуть этот престижный трофей.

- Мы с ребятами очень хотим выиграть Кубок Дэвиса, - отметил Медведев, приезжавший в Москву после серии американских турниров. - Нам уже удалось взять первый командный титул, поэтому хотим добавить Кубок Дэвиса в копилку. Надеюсь, нам это удастся. У нас самая сильная команда - четыре игрока стоят из топ-30. В мире такого ни у кого нет.

Возвращаясь к регламенту, отметим, что две сборные, которые сойдутся в борьбе за главный приз, автоматически пройдут в финальный турнир 2022 года. Остальные примут участие в отборочных соревнованиях.