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26.10.2021 18:08
Рубрика: Спорт

Тренер сборной России Кафанов возглавил "Ростов"

Текст: Артур Нанян
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов возглавил "Ростов", сообщается на официальном сайте клуба.

Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, продолжит работу в статусе старшего тренера основного состава. "Изменения уже вступили в силу", - говорится в заявлении на сайте "Ростова".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Кафанов работал в стане "желто-синих" с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. На старте сезона наставником команды был Валерий Карпин, который после двух туров покинул свой пост и сосредоточился на национальной сборной России. Его сменил Юрий Семин, однако уже в конце сентября он подал в отставку, и команду принял Заур Тедеев.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" идет на 12-м месте, набрав 12 очков.

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