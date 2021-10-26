Тренер сборной России Кафанов возглавил "Ростов"

Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, продолжит работу в статусе старшего тренера основного состава. "Изменения уже вступили в силу", - говорится в заявлении на сайте "Ростова".

Кафанов работал в стане "желто-синих" с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. На старте сезона наставником команды был Валерий Карпин, который после двух туров покинул свой пост и сосредоточился на национальной сборной России. Его сменил Юрий Семин, однако уже в конце сентября он подал в отставку, и команду принял Заур Тедеев.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" идет на 12-м месте, набрав 12 очков.