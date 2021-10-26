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26.10.2021 21:00
Рубрика: Общество

В ЮУРГУ создают цифровую модель движения спортсменов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
В международной лаборатории цифрового движения Южно-Уральского госуниверситета создают цифровую модель движения чемпионов, на основе которой можно будет тренировать новичков.
Компьютер сам будет выбирать для человека оптимальную методику тренировки. Фото: НОЦ спортивной науки ЮУРГУ

- Мы рассматриваем человека, как некую кинематическую модель или механизм, - говорит кандидат биологических наук Виталий Епишев. - С помощью костюма Xsens, который используется для создания 3D-графики в кино, прибора цифровой пальпации мышц и сухожилий, другого современного оборудования мы получаем полную картину показателей спортсмена в каждый момент его движения. Располагая такой компьютерной моделью, тренер сможет сравнивать ее с эталонными значениями, скажем, олимпийского чемпиона и вносить коррективы в методику подготовки своего воспитанника.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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На основе исследований, в которых уже приняли участие более 500 спортсменов, ученые пришли к выводу, что изменения в технике выполнения того или иного движения обычно связаны с функциональными отклонениями или просчетами в подготовке. К примеру, считается - чтобы быстро бегать, надо много бегать. И тренеры в легкой атлетике строят тренировки по этому стереотипу. Результатов при таком подходе добиваются единицы. Ведь в каждом отдельном случае подготовка требует корректировки.

К примеру, у мальчика в фазе опоры возникает так называемая вальгусная деформация стопы - развитие мышц голени и стопы не соответствует нагрузке. Такому спортсмену пока надо не бегать, а сначала устранить проблему, и тогда его спортивные результаты вырастут автоматически. Иначе деформация будет нарастать, что неминуемо приведет к травме. А если "отстает" сила толчка, нужно не бегать, а развивать силу мышц голени. Словом, решать каждую проблему надо постепенно, приближаясь к эталонному ориентиру.

Сейчас ученые готовят к выпуску новые тренажеры. Уже запатентована биометрическая платформа, которая контролирует центр тяжести спортсмена и сама рекомендует принять правильное положение, чтобы нагрузка распределилась оптимально.

Конечная цель проекта - "индивидуальный спортзал", где все данные о полученных нагрузках и состоянии человека будут храниться в общей базе и компьютер сам будет выбирать для человека оптимальную методику тренировки, предлагая ему переходить от одного тренажера к другому.

Фото: EPA
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- По сути, цифровой двойник спортсмена - это компьютерная программа, в которой тренер может, меняя те или иные значения, прогнозировать результат, - поясняет Епишев. - Некоторые спортсмены приходят к нам сами, чтобы поработать над ошибками индивидуально. Ведь именно такого подхода не хватает сегодня массовому спорту, когда достижения единиц не компенсируют проблемы со здоровьем.

Первые выводы исследователей - нужно отказаться от форсированной подготовки спортсменов, нацеленной на получение результата любой ценой. Это приводит к тому, что в 14 лет юниор бьет рекорды, и все говорят о его большом будущем. Но к 17-18 годам функциональные резервы организма истощаются, и с большим спортом приходится распрощаться. Кстати, в ГДР даже наказывали тренеров, если их юные дарования показывали чересчур высокие для своего возраста результаты. Все должно развиваться исходя из физиологических законов, считают ученые.

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