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26.10.2021 14:30
Рубрика: Общество

Удивительный стадион в Кимрах: кто и как его сохраняет

Репортаж "Родины" из Тверской области
Текст, фото, видео: Артем Локалов (Тверская область)
Деревянный павильон на стадионе "Красная звезда" в Кимрах построили в середине 1930-х - и он, как ни удивительно, сохранился до наших дней. Единственный во всей стране.
Ремонт уникального деревянного павильона на стадионе в Кимрах. Фото: Артем Локалов Ремонт уникального деревянного павильона на стадионе в Кимрах. Фото: Артем Локалов
Ремонт уникального деревянного павильона на стадионе в Кимрах. Фото: Артем Локалов

Замечательная архитектура, хоть это и типовая постройка. Деревянный модерн. Его собирались ломать, но павильон смогли отстоять - и сейчас его ремонтируют.

Еще одну зиму в аварийном состоянии здание могло не выдержать.

- Хочу, чтобы в Кимрах появился маленький футбольный клуб. Городской. Народный. Наверное, его потолок - второй дивизион. Но дело не в этом, - говорит Степан Маслак, активист, автор идеи возрождения местного стадиона и команды. - Это должен быть клуб, за который болеет весь город. Который дает возможность выбиться в люди через спорт, через футбол. Клуб мог бы стать путеводной звездой возрождения всего города. Сюда должно быть интересно инвестировать. Городу необходимы такие центры. Хочу, чтобы "Звезда" стала идеей, заставляющей молодежь развивать свой дом, а не бежать куда-то и развивать чужое.

Чтоюы сохранить связь поколений, Степан предложил городским властям сохранить павильон. Он станет одной их важных точек города, где в реставрации и ремонте нуждается далеко не только стадион.

Смотрите репортаж "Родины":

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