Удивительный стадион в Кимрах: кто и как его сохраняет

Деревянный павильон на стадионе "Красная звезда" в Кимрах построили в середине 1930-х - и он, как ни удивительно, сохранился до наших дней. Единственный во всей стране.

Замечательная архитектура, хоть это и типовая постройка. Деревянный модерн. Его собирались ломать, но павильон смогли отстоять - и сейчас его ремонтируют.

Еще одну зиму в аварийном состоянии здание могло не выдержать.

- Хочу, чтобы в Кимрах появился маленький футбольный клуб. Городской. Народный. Наверное, его потолок - второй дивизион. Но дело не в этом, - говорит Степан Маслак, активист, автор идеи возрождения местного стадиона и команды. - Это должен быть клуб, за который болеет весь город. Который дает возможность выбиться в люди через спорт, через футбол. Клуб мог бы стать путеводной звездой возрождения всего города. Сюда должно быть интересно инвестировать. Городу необходимы такие центры. Хочу, чтобы "Звезда" стала идеей, заставляющей молодежь развивать свой дом, а не бежать куда-то и развивать чужое.

Чтоюы сохранить связь поколений, Степан предложил городским властям сохранить павильон. Он станет одной их важных точек города, где в реставрации и ремонте нуждается далеко не только стадион.

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