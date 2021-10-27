Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Россиянка Дина Аверина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю. Вслед за упражнением с обручем она стала лучшей в упражнении с мячом, причем получила фантастические оценки - 29,125 балла.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP