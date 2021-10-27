На боксерском ЧМ теперь разыгрывают 13 комплектов наград

Российские боксеры пока успешно выступают на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

Это первое крупное соревнование после принятого летом изменения системы весовых категорий в сторону увеличения их общего числа. Так что теперь на ЧМ разыгрывается не десять, как в последние годы, а 13 комплектов наград. Правда, на мировом первенстве-2019 в Екатеринбурге медалисты определялись в восьми весах, но это было обусловлено необходимостью соответствовать олимпийской градации.

На ринге Белграда в первые два дня боев на ранних стадиях турниров в разных весах победы одержали Ахтем Закиров (до 51 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Савелий Садома (до 80 кг).

Впервые в истории Международная ассоциация бокса, возглавляемая россиянином Умаром Кремлёвым, выплачивает на ЧМ солидные призовые. Обладатели "золота" получат чек на 100 тыс. долларов.