Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу

В четверг стали известны имена последних участников 1/8 финала Кубка страны. Напомним, что с этой стадии в борьбу за трофей вступят "Спартак", "Зенит", "Рубин", "Сочи" и "Локомотив".

Из представителей Премьер-лиги элитный групповой раунд преодолели четыре команды - столичные "Динамо" с ЦСКА, тульский "Арсенал" и "Нижний Новгород". Сюрпризом стал вылет "Краснодара", который в среду вечером крупно проиграл в дерби "Кубани" со счетом 0:3.

Также в плей-офф пробились следующие клубы, выступающие во второй по силе лиге чемпионата России (ФНЛ): "Чайка" (Песчанокопское), "Кубань", "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград), "Енисей" (Красноярск), "Алания" (Владикавказ) и КАМАЗ (Набережные Челны).

Жеребьевка первой стадии плей-офф Кубка России состоится 2 ноября, а матчи 1/8 финала запланированы на 2 марта следующего года.