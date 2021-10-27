"Кубань" сенсационного разгромила "Краснодар" в Кубке России

В среду в третьем туре элитного группового этапа Кубка России 2021/22 "Краснодар" неожиданно проиграл выступающей в ФНЛ "Кубани" со счетом 0:3 (0:2). Дубль на счету форварда Максима Лаука. Эта победа позволила желто-зеленым выйти в 1/8 финала турнира. А "быки" - одни из лидеров РПЛ - сенсационно вылетели из розыгрыша.

Еще не так давно дерби с участием двух команд из столицы южного края в первенстве страны было без преувеличения заметным событием в нашем футболе. Все без исключения эти матчи получались захватывающими.

Кстати, в недавнем интервью президент "Краснодара" Сергей Галицкий признался, что ему не хватает этих игр. "Дерби с "Кубанью"? Это классно всегда. Мне не хватает их в премьер-лиге, конечно. Классно же, когда город разделен на два цвета. Вот был "Спартак" - ЦСКА. Кайф же! Кроме уважения, у меня нет ничего к "Кубани", - сказал он.

Однако последнее противостояние "быков" с желто-зелеными состоялось уже почти шесть лет назад, в декабре 2015 года в рамках РПЛ. И о нем, между прочим, по-прежнему вспоминают местные болельщики. Тогда "Кубань" вела со счетом 2:0, но "Краснодар" не только отыгрался, но и в драматичной концовке усилиями Федора Смолова выиграл - 3:2.

С тех пор "быки" успели поиграть даже в Лиге чемпионов УЕФА, а вот "Кубань" пережила падение во второй дивизион, а сейчас борется за выживание в Футбольной национальной лиге.

И все-таки розыгрыш Кубка России вернул, казалось, из небытия городское дерби. Причем "Краснодар" для выхода в следующий раунд даже мог уступить с разницей в один мяч: в этой группе "быки" победили на выезде "Ленинградец (2:0), а вот "Кубань" представителю второго дивизиона уступила (0:1). И для выхода в 1/8 финала Кубка России желто-зеленым требовалась победа с разницей в два мяча.

Удивительно, но уже к середине первого тайма они эту задачу выполняли! Сделав во встрече с представителем РПЛ ожидаемую ставку на контратаки, "Кубань" (ее с недавних пор возглавляет Роберт Евдокимов) проводила свои вылазки дерзко и на очень приличных скоростях. К чему соперник оказался совершенно не готов.

И уже в дебюте после удара Максима Лаука метров с 18 мяч попал в ногу центрального защитника Егора Сорокина и влетел в верхний угол ворот "быков" - 1:0, 6-я минута.

Фото: Владимир Аносов/РГ

А потом состоялся и настоящий гол-шедевр в исполнении полузащитника желто-зеленых Василия Алейникова, который метров с 40 перебросил мяч в сетку через вышедшего к линии штрафной голкипера "быков" Станислава Агкацева - 2:0, 23-я минута.

Заметим, в обоих случаях терял мячи в центре поля впервые попавший в расширенный список сборной России опорный хавбек "быков" Александр Черников.

Но все для его команды в первой половине могло сложиться еще более печально, реализуй футболисты "Кубани" еще два вернейших голевых момента.

А вот "Краснодар" (из твердых игроков основы в стартовом составе не вышли только Матвей Сафонов, Виктор Классон, Джон Кордоба и Гжегош Крыховяк), явно ошарашенный таким настроем оппонента, никак не мог наладить свои фирменные атакующие комбинации с участием большого числа футболистов. И создал за тайм всего один опасный момент: выстрел Евгения Ильина в броске отразил голкипер Андрей Климович.

Ну, а после перерыва "быки" вообще оказались в тяжелейшей ситуации. На 51-й минуте Рэми Кабелла зацепил рвавшегося в штрафную Лаука, и главный арбитр Евгений Турбин оценил это нарушение как фол последней надежды, удалив французского легионера с поля. В результате "Краснодар", которому требовалось обязательно забить хотя бы один гол, остался вдесятером.

Главный тренер "Краснодара" Виктор Ганчаренко, кстати, в свое время тренировавший и "Кубань", сделал несколько замен в надежде переломить игру.

Однако атакующие действия у "быков" категорически не получались. Зато очередная ошибка защитников (на сей раз Даниила Корнюшина) привела к стремительному выпаду "Кубани и точному удару Лаука (таким образом, 26-летний форвард делает дубль) с линии штрафной в дальний угол - 3:0, 63-я минута.

"Быки", у которых появились на поле и Классон, и Кордоба, пытались что-то сделать, но создавать опасные моменты у ворот "Кубани" им практически не удавалось.

В общем, "Кубани" удалось довести встречу до сенсационной победы и выйти в 1/8 финала турнира.

Ну, а "Краснодар", оставшийся впервые за долгое время без выступлений в Европе, теперь еще и лишился розыгрыша Кубка России.