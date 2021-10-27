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27.10.2021 22:02
Рубрика: Спорт

Шахматисты ведут отбор претендентов на мировой титул 2022 года

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Начавшимся вчера турниром серии Grand Swiss в Риге шахматисты продолжили претендентский цикл 2022 года.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Напомним, с 24 ноября по 16 декабря обладатель короны норвежец Магнус Карлсен в Дубаи (ОАЭ) будет защищать звание в матче с россиянином Яном Непомнящим. Но уже идет следующий претендентский цикл. В его главном турнире в 2022-м выступят восемь участников. Это проигравший в матче Карлсен - Непомнящий, обладатель специального приглашения Теймур Раджабов (Азербайджан), финалисты Кубка мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Сергей Карякин.

К ним добавятся два лучших шахматиста нынешнего турнира в Риге. Здесь более ста участников играют по швейцарской системе. Среди рейтинг-фаворитов наши Никита Витюгов, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Кирилл Алексеенко.

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