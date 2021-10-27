Стартовал юбилейный сезон Ассоциации студенческого баскетбола

Прошли первые матчи юбилейного, 15-го соревновательного сезона Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), у истоков создания которой стоял олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Сергей Белов.

За полтора десятка лет АСБ выросла в крупнейшую студенческую спортивную лигу Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, в мужском и женском чемпионате суммарно задействовано более 10 тысяч игроков. Если суммировать все матчи, проводимые в высших и региональных дивизионах, в общенациональном плей-офф "Лига Белова", то получается более пяти тысяч игр за сезон.

К турнирам под эгидой АСБ приковано все больше и больше внимания. Традиционные "Матчи Звезд", решающие встречи финальной стадии показывают в прямом эфире федеральные телеканала "Матч ТВ" и "Матч! Страна". Игры непосредственно за титул проходят в крупных дворцах спорта, причем между разными городами страны разгорается нешуточная конкуренция за право принять финальный турнир или "Матч Звезд".

На состоявшейся в Москве в новом офисе АСБ "Площадка" презентации сезона присутствовали как очень известные баскетбольные люди, так и государственные деятели. Прежде всего, это почетный президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов. Кстати, именно глава Наблюдательного совета АСБ Коновалов, часами беседовавший с Сергеем Беловым при жизни великого спортсмена, написал книгу "Движение вверх" о победе сборной СССР на Олимпиаде-1972. И это произведение стало основой для одноименного блокбастера, не так давно побившего все рекорды отечественного кинопроката.

Почетными гостями на презентации сезона АСБ были президент Единой лиги Сергей Кущенко, олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов, призер Олимпиады и дважды чемпионка Европы, чемпионка двух главных женских заокеанских лиг (профессиональной WNBA и студенческой NCAA) Светлана Абросимова, бывший игрок национальной сборной и БК "Химки" Егор Вяльцев, и другие.

Исполнительный директор АСБ Сергей Крюков рассказал о том, что нового будет в чемпионате в юбилейном сезоне. Прежде всего, это расширение географии турнира и увеличение состава участников высшего дивизиона (Студенческой лиги РЖД) - 24 команды у мужчин и 18 у девушек.

Лига стала интернациональной. Уже дебютировала в соревнованиях мужская команда "Цмоки-Минск" из Беларуси, вполне успешно выступившая на туре в Орле. По словам Крюкова, было желание войти в состав участников чемпионата АСБ у представителей Китая и Турции, но пока этому мешают различные ковидные ограничения.

С этого сезона допускается участие в турнире не только команд отдельных вузов, но и студенческих сборных территориальных субъектов РФ. Это сделано для того, чтобы повысить спортивный уровень Лиги и увеличить конкуренцию. Не во всех небольших по числу учащихся вузах могу создать боеспособные команды, а вот сформированные в том или ином регионе сборные выглядят на площадке более чем достойно.

Уже известны места проведения главных соревнований АСБ в сезоне-2021/22. "Матч Звезд" лиги состоится в январе будущего года в Перми. "Финал Восьми" высшего дивизиона весной примет Ижевск. Суперфинал АСБ, где определятся чемпион и призеры всей Лиги, организует Екатеринбург. У этого турнира официальный статус тестового соревнования Универсиады-2023, которую примет столица Урала.

Чемпионат АСБ по олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 пройдет в апреле в Белгороде, параллельно это будет и молодежный чемпионат России. Заметим, что серебряный призер Олимпиады в Токио Станислав Шаров все свои студенческие годы отыграл в АСБ, и добытую в Японии историческую медаль в знак благодарности передал для презентации нового сезона Ассоциации.

Комментарии

Сергей Кущенко, президент Единой лиги:

- 15 лет - серьезный срок для такого проекта. Поймал себя на мысли, что в АСБ выросло уже целое поколение. И интересно посмотреть, как много Ассоциация дала тем, кто попал сюда в 2007-м году, ведь молодежь, которая играет в АСБ - это двигатель развития. Именно системные вещи дают результат. И система, заложенная 15 лет назад, была подхвачена правильными руководителями - здесь работают те люди, которые нужны.

Александр Коновалов, глава Наблюдательного совета АСБ, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде:

- Все эти годы Лига постоянно прогрессировала и развивалась. Каждый год появлялось что-то новое, турнир рос количественно и качественно, и на данный момент мы видим в какой-то степени кульминацию развития. Фраза "Движение вверх" - жизненный принцип главного основателя АСБ Сергея Александровича Белова, она была названием его книги, потом фильма, и очень значимо, что теперь используется и нами. АСБ - это одна из составляющих "Движения вверх", потому что сейчас это уже целая идеология.

В 2007-м, почти 15 лет назад, мы не могли и представить, что в АСБ будет играть 800 команд. Тогда студенческий спорт был очень странным явлением: несколько команд собирались где-то в Сибири и разыгрывали кубок. А после того, как изменились подходы, и лига стала массовой, произошла гиперэволюция. Теперь в АСБ каждый находит свое: для региональных, высших и элитного дивизионов. И важно, что количество не теряет в качестве.