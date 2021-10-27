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27.10.2021 22:18
Рубрика: Спорт

Тихонова на два года отлучили от футбола в Казахстане

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Легенда "Спартака", а ныне главный тренер казахстанской "Астаны" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Столь суровое наказание применено к Тихонову после того, как он увел команду в матче с "Кайратом" в знак протеста против судейских решений. Сам Тихонов заявил, что покинуть поле была инициатива именно игроков, он лишь поддержал их решение. К слову, футболисты "Астаны" потом вернулись на поле и доиграли встречу, которая завершилась для них поражением - 0:1.

Фото: Reuters
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- Понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года - это вообще законно? - приводит слова самого тренера Prosports.kz.

Дисквалификация отсчитывается с 25 октября. Тихонов не может руководить "Астаной" с тренерской скамьи в матчах под эгидой КФФ.

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