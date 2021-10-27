За 100 дней до старта зимних Игр-2022 ОКР презентовал супертренажер

Сто дней до игр - это не просто символическая веха, но и важный рубеж в плане подготовки спортсменов к главному зимнему старту четырехлетия. О том, как эта подготовка проходит у нас, в среду журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, ожидается, что в пекинских Играх примут участие порядка 216 спортсменов.

Напомним, четыре года назад в Пхенчхане нашу страну из-за санкций представляли всего 168 атлетов. Сейчас ограничения коснутся лишь национальных флага и гимна, которых, как и в Токио, не будет. Впрочем, Поздняков заверил, что, во всяком случае, с точки зрения экипировки "опыт Токио вселяет уверенность, что атлеты не будут чувствовать себя лишенными национальной идентификации".

Другой вопрос, который действительно волнует, касается темпов вакцинации. Ведь в плейбуке (антиковидное руководство), опубликованном на днях, четко говорится, что непривитым спортсменам придется отбыть 21-дневный карантин на въезде в Китай. "Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые отправятся в Китай, - дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, которые еще не успели пройти вакцинацию, сделают это или ревакцинируются", - прокомментировал ситуацию Поздняков.

Отдельный разговор - вакцинация несовершеннолетних атлетов. Глава ОКР напомнил, что минздрав пока соответствующего разрешения не давал. Но, по информации Позднякова, от спортсменов, не достигших 21 года, вакцинацию требовать и вовсе не будут. А еще к 100 дням до Олимпиады ОКР приурочил презентацию тредбана, дорогостоящего тренажера для лыжников и биатлонистов.

Ожидается, что в Играх-2022 примут участие порядка 216 наших атлетов

В конце прошлого сезона наш главный лыжник Александр Большунов жаловался, что отечественным спортсменам такого тренажера очень не хватает. Теперь он есть. Сколько тредбан стоит, ОКР не уточнил, однако, по словам Большунова, цена тренажера - порядка 120 тысяч долларов.

Между тем

Статистическая компания Gracenote обновила свой медальный прогноз на предстоящую Олимпиаду, основываясь на последних результатах спортсменов. Если он сбудется, то победителями Игр станут норвежцы с 44 медалями (22 золотых - 13 серебряных - 9 бронзовых). Наша команда займет второе место с 38 наградами (14-11-13). Это будет лучший результат за все время выступления России/СССР на Олимпийских играх.