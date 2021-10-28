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28.10.2021 02:39
Рубрика: Спорт

Олимпийская сборная готовится к турниру в Германии

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, 7 ноября в УТЦ "Новогорск" стартует сбор олимпийской сборной России в рамках подготовки к Кубку Германии, который пройдет с 11 по 14 ноября в городе Крефельд.

По решению тренерского штаба во главе с Игорем Ларионовым участие в сборе примут 25 хоккеистов:

Фото: twitter/optaluna
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Вратари: Артур Ахтямов ("Ак Барс", Казань), Андрей Кареев (ТПС, Финляндия), Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург).

Защитники: Роман Бычков ("Амур", Хабаровск), Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Артем Минулин ("Металлург", Магнитогорск), Даниил Мисюль ("Локомотив", Ярославль), Илья Морозов ("Сибирь", Новосибирск), Андрей Прибыльский ("Динамо", Москва), Никита Седов (ХК "Сочи", Сочи), Александр Щемеров ("Автомобилист", Екатеринбург).

Нападающие: Виталий Абрамов ("Трактор", Челябинск), Данил Алалыкин ("Салават Юлаев", Уфа), Захар Бардаков, Максим Грошев (оба - СКА, Санкт-Петербург), Амир Гараев (ХК "Сочи", Сочи), Сергей Гончарук, Иван Чехович (оба - "Торпедо", Нижний Новгород), Арсений Грицюк ("Авангард", Омск), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба - ЦСКА, Москва), Иван Муранов ("Динамо", Москва), Данила Попов ("Нефтехимик", Нижнекамск), Максим Цыплаков ("Спартак", Москва), Александр Яремчук ("Витязь", Московская область).

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