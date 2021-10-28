Определился очередной участник плей-офф Кубка страны по футболу

В матче элитного раунда Кубка России по футболу "Енисей" одолел на своем поле "Крылья Советов" со счетом 1:0.

Переломным моментом встречи стало удаление на 80-й минуте форварда гостей Дмитрия Цыпченко. В одной из следующих атак хозяева забили единственный мяч - отличился Никита Раздорских.

Благодаря двум победам в поединках элитного этапа "Енисей" с шестью набранными очками занял первое место в своей группе, опередив "Крылья" и ногинское "Знамя".

К моменту подписания номера "РГ" в печать были известны имена четырех клубов, пробившихся через групповой раунд в 1/8 финала. Помимо "Енисея", выступающего во втором по силе дивизионе страны (ФНЛ), речь о столичных "Динамо" с ЦСКА, и "Чайка" (Песчанокопское, ПФЛ). На этой стадии сыграют также "Спартак", "Рубин", "Локомотив", "Сочи" и "Зенит".