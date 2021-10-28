УНИКС обыграл "Басконию" и встретится с "Реалом" в Евролиге

На текущей неделе российские клубы проводят в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги сдвоенные матчи, то есть играют через день. Получается это у наших команд с разным успехом.

Казанский УНИКС разгромил на своем паркете "Басконию" (83:69) и в пятницу попытается совладать с еще одним испанским клубом, мадридским "Реалом". А вот питерский "Зенит" с мадридцами не справился (68:75) и теперь попробует силы против упомянутой "Басконии". Наконец, московский ЦСКА совершает французский вояж и пока неудачно. Подопечные Димитриса Итудиса уступили "Виллербану" (68:70) и сегодня сразятся с "Монако".

В матче против "Басконии" игроки УНИКСа здорово действовали, как в нападении, так и в защите. Фото: unics.ru

Из российской троицы хуже всех в главном клубном турнире Старого Света стартовал УНИКС. В пяти матчах у команды Велимира Перасовича была всего одна победа - над немецкой "Баварией". Так что уверенная виктория над "Басконией" оказалась очень кстати.

По сути, хозяева смели соперников уже в первой половине, которую они выиграли 48:23. Дальше "Басконии" удалось лишь немного сократить отрыв, да и то, потому что Перасович дал отдохнуть лидерам.

- Полагаю, в первых двух четвертях показали пока свой лучший баскетбол в этом сезоне, - констатировал хорватский наставник УНИКСа. - Когда много забиваем, как сегодня, гораздо легче играть. До этого в каждом матче Евролиги действовали жестко в защите, но никак не могли забить, показывали очень низкий процент реализации бросков с игры. Сегодня, возможно, наш первый матч, когда были уверены в своих бросках.

Интересно, что в этом матче очки набрали все игроки казанского клуба, выходившие на паркет. Ну а больше всех в этом преуспели американец Джо Браун и наш ветеран Андрей Воронцевич, у которых по 14 баллов.

- Это командная победа. Безусловно, индивидуальные очки имеют значение, но результат складывается из нашей жесткой и агрессивной защиты. Для меня самое важное, что мы очень хорошо делились мячом, а также контролировали щит, - подчеркнул Воронцевич.

В пятницу УНИКСу предстоит проверка посерьезнее. Гостить в Казани будет мадридский "Реал". Команда, которую тренирует Пабло Ласо после несколько турбулентного прошлого сезона, нынешний начала очень уверенно. В шести стартовых матчах - пять побед. В том числе и над питерским "Зенитом".

Для "сине-бело-голубых" мадридцы на сегодняшний день - неберущаяся вершина. В четырех матчах - четыре поражения. Хотя на этой неделе все было не так однозначно. Соперники шли ноздря в ноздрю, а исход встречи решился в четвертой четверти. Увы, "Зенит" набрал в ней только 11 очков. Основные проблемы питерцев - налицо. Это отсутствие нормального разыгрывающего: Шабазз Напьер восстанавливается после травмы (ему понадобится еще не меньше трех недель), а Дмитрий Кулагин, видимо, пока не набрал форму после годового простоя, закончив матч против "Реала" с нулем очков. Второй момент: ужасная реализация штрафных: из восьми питерцы попали только два.

- У нас были шансы на победу в этом матче, но мелкие детали решили исход игры, - резюмировал главный тренер "Зенита" Хавьер Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Были сфокусированы, в защите команда была в игре, в нападении более-менее тоже. Однако в последней четверти этого оказалось недостаточно: набрали всего 11 очков, поэтому и не смогли выиграть. Сейчас не готовы бороться с командами такого уровня, но сегодня впервые боролись на равных. Нам необходимо продолжать работать, делать маленькие шаги вперед. Игра с "Басконией" - отличная возможность.

Из трех российских клубов хуже всех стартовал УНИКС, одержавший лишь одну победу в первых пяти матчах. Так что убедительная виктория в игре с "Басконией" оказалась для казанцев весьма кстати

Пока УНИКС и "Зенит" обмениваются соперниками, ЦСКА совершает маршрут Виллербан - Монако, с матчами против одноименных клубов. "Виллербану" армейцы уже уступили.

Пока это вовсе не тот "Виллербан", который в последних сезонах не вылезал из подвала турнирной таблицы "регулярки". Победа над ЦСКА стала для французов уже четвертой в шести матчах.

Армейцы проспали начало игры - 5:23, но нашли в себе силы включиться к концу третьей четверти и вырвались вперед 56:53. А в последней 10-минутке москвичи, по сути, упустили победу сами. При счете 67:68 дважды с линии штрафных промазал Дэниэл Хэкетт, а при 68:70 за 13 секунд до финальной сирены один из штрафных не реализовал Уилл Клайберн, и он же не попал решающий трехочковый.

- Концовка матча могла сложиться иначе. Мы вернулись в игру и были лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой настрой, и у нас появился другой подход к игре. Вот почему мы взяли инициативу. Победа соперников получилась трудовой - все решили пара штрафных, пара лучше проведенных владений, лучших решений в обороне. Важный момент, который необходимо проанализировать, - заключил наставник ЦСКА Димитрис Итудис, которого цитирует официальный сайт "красно-синих".

Параллельным курсом проходит и женская Евролига. Там на стадии регулярного чемпионата все команды разделены на две восьмерки. Накануне московский клуб МБА, выступающий только с россиянками в составе, одержал первую победу на турнире, одолев венгерский "Сексард" - 65:62 и ушел с последнего места в группе "А". Екатеринбургский УГМК одолел "Прагу" - 75:73 и идет в лидерах той же группы бок о бок с испанской "Авенидой". У обеих команд по четыре победы и ноль поражений.

В группе "В" лидирует курское "Динамо", крупно обыгравшее испанскую "Жирону" - 92:75.

Где будем смотреть

29 октября, пятница

"Матч ТВ"

20.55. "Монако" - ЦСКА. Прямая трансляция

"Матч! Игра"

18.55. УНИКС - "Реал". Прямая трансляция

"Матч! Арена"

19.55."Зенит" - "Баскония". Прямая трансляция