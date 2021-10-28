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Рубрика: Digital

Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию

Текст: Олег Капранов
После победы российской команды Team Spirit на The International 2021 и получения главного приза в размере 18 миллионов долларов на шестерых членов команды, чей возраст не превышает 24 года, тема киберспорта как профессии заинтересовала очень многих исследователей.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В частности, оказалось, что киберспорт и компьютерные игры - это удел не только подростков и хипстеров, но и представителей серьезных рабочих профессий, так называемых синих воротничков. По данным сервиса "VK Работа", проанализировавшего предпочитаемые представителями рабочих профессий виды досуга, компьютерными играми увлекаются 87% опрошенных, причем разница между играющими мужчинами и женщинами составляет всего 9%.

Фото: DOTA2 / twitter.com
Победа Team Spirit на крупнейшем киберспортивном турнире вызвала дискуссии

Пошатнули исследователи и тезис о "бездельниках, играющих в игрушки". Оказалось, что работающие специалисты играют чаще, чем безработные или те, кто находится в поиске работы. Каждый четвертый играет от 4 до 6 часов в неделю, от 1 до 3 часов в неделю посвящает играм треть опрошенных, более 10 часов в неделю - 14%.

В процессе исследования выяснилось, что "синие воротнички" не только играют, но и смотрят за тем, как это делают профессионалы. Более того - подавляющее большинство считает это занятие полноценной работой. Активно следит за турнирами 23% респондентов, а 26% хотят углубиться в эту тему и начать в ней разбираться.

Дополняют благостную для киберспорта картину два исследования, проведенные учеными Кельнского и Квинслендского университетов. В результате опроса игроков из Германии было выявлено, что геймеры ведут более здоровый образ жизни, чем среднестатистический человек. В среднем игроки едят фастфуд и другую вредную пищу не чаще двух раз в неделю. Сотрудники же Квинслендского технологического университета выяснили, что киберспортсмены меньше курят (3,9% против 18,7%) и на 7,9% чаще воздерживаются от ежедневного употребления алкоголя, чем представители иных дисциплин.

Благостную картину мира нарушает исследование онлайн-университета Skypro. Он расспросил родителей об их отношении к играм и киберспорту в контексте детей и их будущего. Только 3,7 процента взрослых считают киберспорт чем-то перспективным.

Абсолютное же большинство не воспринимают гейминг как профессию и не согласно поддерживать детей в их движении по этому пути. И не важно - идет речь о карьере киберспортмена или разработчика игр. Только 6,6% родителей верят в то, что работа в сфере киберспорта способна обеспечить детям доход от 200 000 рублей в месяц и выше.

Фото: twitter.com/Team__Spirit
Как повлияет победа Team Spirit на популярность киберспорта в России

"По данным ФОМ 51% родителей не хотят отдавать своих детей в профессиональный спорт, а уж если речь идет о том, что чаще всего отвлекает детей от полезных с точки зрения родителей занятий… Скорее всего в случае с исследованием Skypro совпали сразу две нелюбви - к профессиональному спорту как таковому и видеоиграм", - комментирует Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.

"Важно понимать, что работа в игровой индустрии и карьера киберспортсмена - это разные вещи. В игровой сфере можно работать кем угодно, от гейм-дизайнера до маркетолога, а вот если ты киберспортсмен - то ты именно игрок. И, как и в любом профессиональном спорте, в киберспорте до кубков и сверхвысоких заработков добираются единицы. На профессиональном и полупрофессиональном уровнях в киберспорте действительно можно зарабатывать себе на жизнь, выигрывая небольшие онлайн-турниры или за счет стриминга. Стоит ли строить именно такую карьеру и пытаться в ней пробиться на высший уровень - должны решать дети вместе со своими родителями. Важно, чтобы родители смогли разглядеть реальный талант в киберспорте и помочь его развить", - рассказал Мешалкин "РГ".

По оценкам PWC, рынок киберспорта в России составляет $28,6 млн и будет расти на 19,8% ежегодно еще несколько лет.

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