Российский вратарь "Флориды" Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

В победном для своей команды матче с "Бостоном" (4:1) Бобровский отразил 30 бросков. Для россиянина этот выигрыш стал пятым подряд со старта сезона. В среднем за матч он пропускает 1,79 шайбы и отражает 94,6% бросков.

Первой звездой дня признан форвард "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в гостевой встрече с "Эдмонтоном" (5:3). Звездную тройку замкнул нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с "Вашингтоном" (3:2).

У "Вашингтона" оба гола в свой актив записали россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Овечкина эта шайба стала 738-й в НХЛ. Он занимает пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая только от Бретта Халла (741), Яромира Ягра (766), Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличлися во всех семи матчах текущего сезона, в его активе 13 (8+5) очков. Кузнецова набрал 10 (5+5) баллов.