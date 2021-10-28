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28.10.2021 10:52
Рубрика: Спорт

Российский вратарь "Флориды" Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Текст: Артур Нанян
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский стал второй звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в среду. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В победном для своей команды матче с "Бостоном" (4:1) Бобровский отразил 30 бросков. Для россиянина этот выигрыш стал пятым подряд со старта сезона. В среднем за матч он пропускает 1,79 шайбы и отражает 94,6% бросков.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский вратарь в НХЛ оформил уникальное достижение

Первой звездой дня признан форвард "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в гостевой встрече с "Эдмонтоном" (5:3). Звездную тройку замкнул нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с "Вашингтоном" (3:2).

У "Вашингтона" оба гола в свой актив записали россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Овечкина эта шайба стала 738-й в НХЛ. Он занимает пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая только от Бретта Халла (741), Яромира Ягра (766), Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличлися во всех семи матчах текущего сезона, в его активе 13 (8+5) очков. Кузнецова набрал 10 (5+5) баллов.

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