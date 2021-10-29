"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду

Руководство "Фиорентины" готово отдать в аренду нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно, сообщает Fiorentina.it.

Изначально "фиалки" намеревались любой ценой привести Кокорина в лучшую форму, однако россиянин не может этого сделать из-за участившихся травм. Несмотря на отсутствие претензий по самоотдаче, итальянский клуб не рассматривает Александра в качестве замены Душану Влаховичу.

В руководстве "Фиорентины" надеются, что удастся зимой отдать Кокорина в аренду, а на его место пригласить другого форварда. В нынешнем сезоне Александр провел три матча в чемпионате Италии, ни разу не попав в стартовый состав своей команды.