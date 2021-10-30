Алишер Усманов останется президентом Международной федерации фехтования

Российский предприниматель и меценат Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования (ФИЕ) в 2008 году, в упорной борьбе победив представителя Франции. С тех пор Усманов, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта, переизбирался президентом еще дважды - в 2012 и 2016 годах.

Новые выборы предполагалось провести на конгрессе в Москве в 2020 году. Но из-за эпидемиологической обстановки выборы перенесли в Лозанну, где находится штаб-квартира этой Международной федерации, объединяющей более 150 стран.

Истек срок выдвижения кандидатов на пост президента ФИЕ. Так что четвертый срок президентства для Алишера Усманова обеспечен. Что будет подтверждено на конгрессе в Лозанне 27 ноября.