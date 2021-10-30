Дина Аверина выиграла чемпионат мира в многоборье и побила рекорд Канаевой

Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств, который до этого принадлежал другой нашей титулованной спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке Евгении Канаевой.

В субботу в японском Китакюсю Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (105,300 балла). А бронзовым призером стала сестра-близнец Дины Арина Аверина (103,200).

Отметим, что Дина превзошла еще одно достижение. Она стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2017, 2018, 2019 и 2021). По три титула подряд брали Евгения Канаева (2009, 2010, 2011) и Яна Кудрявцева (2013,2014,2015), а также представительниц Болгарии Мария Петрова и Мария Гигова (1993,1994,1995 и 1969,1971,1973 годы соответственно).