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30.10.2021 13:43
Рубрика: Спорт

Дина Аверина выиграла чемпионат мира в многоборье и побила рекорд Канаевой

Текст: Анна Козина
Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств, который до этого принадлежал другой нашей титулованной спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке Евгении Канаевой.

В субботу в японском Китакюсю Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (105,300 балла). А бронзовым призером стала сестра-близнец Дины Арина Аверина (103,200).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Отметим, что Дина превзошла еще одно достижение. Она стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2017, 2018, 2019 и 2021). По три титула подряд брали Евгения Канаева (2009, 2010, 2011) и Яна Кудрявцева (2013,2014,2015), а также представительниц Болгарии Мария Петрова и Мария Гигова (1993,1994,1995 и 1969,1971,1973 годы соответственно).

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