"Вашингтон" дома со счетом 2:0 обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили Джон Карлсон и капитан столичной команды Александр Овечкин (в пустые ворота). Российский нападающий, как и его одноклубник Евгений Кузнецов, также отметился голевой передачей в эпизоде с голом Карлсона.

Овечкин забросил 739-ю шайбу в НХЛ. Он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оформил 151-й дубль за карьеру в НХЛ, и он в 84-й раз в лиге записал на свой актив минимум два гола в гостевой встрече, что является новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало Уэйну Гретцки.