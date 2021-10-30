Петр Ян стал временным чемпионом UFC

Россиянин Петр Ян завоевал временный чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, одолев на турнире UFC 267 в Абу-Даби в одном из двух главных боев вечера Кори Сэндхагена. Победу судьи отдали россиянину единогласно.

Напомним, Ян потерял титул в марте, когда уверенно вел в поединке против американца Алджамейна Стерлинга, но был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом. В Абу-Даби должен был состояться реванш, однако Стерлинг не успел восстановиться из-за травмы и был заменен на Сэндхагена, третьего номера в соответствующей весовой категории. Ян к этому бою подошел лидером этого рейтинга.

Первый раунд активнее провел Сэндхаген, но уже во второй пятиминутке Петр Ян выровнял ход боя. В третьем раунде американца потрясала "вертушка" Яна. Кори даже оказался на ковре. Эта пятиминутка явно пошла Петру в зачет.

В четвертом раунде стало видно, как классно Петр Ян разложил силы на дистанции. В то время как американца начали покидать силы, россиянин продолжал и продолжал давить соперника. Пару раз Сэндхаген пытался перевести бой в борьбу, но совершенно неудачно.

"Кори достойный оппонент, достойный воин. Знал, что у нас будет драка. Но я знал, что в какой-то момент переломлю ход поединка. Понимал, что он будет много двигаться. В этом заключалась его тактика. Но у нас была задача постоянно его поддавливать, с ударами, без ударов. И это получилось. Второй раз в Абу-Даби я становлюсь чемпионом. Это как дом для меня. Все знают, кто является настоящим чемпионом. Алджамейн просто бегает от меня. Я готов подраться с любым", - подвел итог боя Петр Ян.