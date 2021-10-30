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30.10.2021 12:53
Рубрика: Спорт

Российский хоккеист умер после падения с 25-го этажа

Текст: Сергей Литвинов

Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве, сообщает "РЕН ТВ".

В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника

Трагедия произошла в ночь на субботу в доме на Хорошевском шоссе. Биткин приземлился на козырек технического этажа. Причины падения будут выяснять правоохранительные органы.

Биткин известен по выступлениям за столичную "Звезду", "Торос" (Нефтекамск) и "Ценг Тоу" из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2019/20 Иван принял участие в 12 встречах, в которых отдал две результативные передачи.

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