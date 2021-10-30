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30.10.2021 10:35
Рубрика: Спорт

УНИКС победил "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Текст: Артур Нанян

Казанский УНИКС обыграл на своей площадке мадридский "Реал" в рамках регулярного чемпионата Евролиги - 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7). Для российской команды стала третьей в текущем розыгрыше соревнований.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Самым результативным игроком у хозяев стал Андрей Воронцевич, набравший 13 очков. Столько же очков в активе Марио Хезоньи. У "Реала" 15 очков набрал Уолтер Тавареш.

В параллельных матчах питерский "Зенит" на домашнем паркете разгромил испанскую "Басконию" с разницей +29 - 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17), а ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл в гостях "Монако" - 80:97 (25:13, 27:26, 12:28, 16:30).

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