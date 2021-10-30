В России отмечают День тренера

В России 30 октября отмечают День тренера. В этот профессиональный праздник спортсмены поздравляют своих наставников, тех, кто открыл для них увлекательный мир спорта.

День "спортивного учителя" отмечают уже двадцать два года. Инициатором его учреждения выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики.

Тренер не только открывает и оттачивает спортивный талант своих воспитанников, порой он становится и наставником по жизни. Учит побеждать, а если уж и проигрывать, то с достоинством.

Удачный прыжок

В Пензенской области сегодня будут поздравлять с праздником мастера спорта международного класса Татьяну Лукаш.

Татьяна Геннадьевна - тренер по прыжкам в воду в Спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Они развиваются в регионе во многом и ее стараниями. Татьяна Лукаш постоянно совершенствует тренировки, методики обучения. Все это помогает ей растить мастеров спорта по прыжкам в воду, которые радуют своего тренера и болельщиков результатами на соревнованиях.

А в Саратовской области гордятся своим земляком - первым в России олимпийским чемпионом по прыжкам в воду в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Ильей Захаровым. Он пришел к этому пьедесталу под руководством заслуженного тренера России Татьяны Коробко.

Сама она еще тринадцатилетней девчонкой вошла с состав сборной команды СССР. Потом много раз завоевывала призовые места на российских и международных соревнованиях. Тренером Татьяна Валерьевна стала в 1992 году в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по прыжкам в воду №11.

Именная школа

Владимир Лукин тренирует в Комплексной специализированной спортшколе олимпийского резерва Удмуртии имени… себя. В феврале этого года школе присвоили имя заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры России, президента Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Удмуртии Владимира Валерьяновича Лукина.

Случай редкий, но вполне объяснимый. Сначала советский, а потом и российский спорт, без этого имени представить уже невозможно. Два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта СССР и России, и, наконец, два призера Олимпийских игр - все это его работа, его точные тренерские "выстрелы". При этом Лукин не скрывает - документ о профильном тренерском образовании у него появился только пару лет назад. В 73 года он сел за учебники и защитил диплом.

Выстрел в "яблочко"

Сдержанность - качество, на котором строится вся подготовка стрелка. Умение ждать, но не опаздывать, и держаться на ногах, несмотря на внешние какие-то раздражители. Так было и будет, и в спорте, и в жизни, уверен Лукин.

"Когда спортсмен выходит стрелять, он на рубеже должен сосредоточиться и думать о правильном исполнении выстрела. Каждого. Конкретного. Если попал в "восьмерку", то очков больше не вернуть, это - промах", - сказал Лукин в одном из интервью. А сегодня в разговоре с корреспондентом "РГ" добавил: "Но промах - еще не конец!"

Так закаляется характер, так рождается спортсмен. Его воспитанница Юлия Каримова в этом привезла в этом году с Олимпиады в Токио сразу две медали. Лукин в Японию не ездил, следил за соревнованиями по телевизору, и общался с подопечной по телефону. Но первым приехал встречать Юлю в ижевский аэропорт.

Сегодня Владимир Лукин и его подопечные в начале нового олимпийского цикла. Меньше, чем через год - чемпионат мира, где разыграют первые лицензии на будущую олимпиаду. Лукин спокоен - все должно получиться. "Поддержка есть, - говорит тренер. - Есть запас прочности - талантливые молодые спортсмены, которые пока волнуются, но уже видят цель".

"Справка "РГ"

Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Пензенской области проводят учебно-тренировочные сборы для прыгунов в воду. Приобрели экипировку и инвентарь, в том числе батутную дорожку, страховочную ловушку к батуту и трамплинную доску.

В рамках этих программ в Саратовской области открыт Дворец водных видов спорта, где тренирует своих спортсменов Татьяны Коробко. Впервые в регионе появился специализированный прыжковый комплекс. Современные технологии позволяют не только грамотно организовать тренировочный процесс, но и проводить в области всероссийские и международные соревнования.

Спортивная школа, где работает Владимир Лукин, - одна из лучших в России. В рамках проекта "Спорт-норма жизни", который входит в нацпроект "Демография" для школы закупили новое оборудование и инвентарь, которые помогают эффективно выстраивать тренировочный процесс.