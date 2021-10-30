Экс-тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил клуб из Азербайджана

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев назначен главным тренером азербайджанского "Сабаха". Информация об этом появилась в субботу на официальном сайте футбольного клуба из Баку.

Сообщается, что с 37-летним российским специалистом заключен контракт сроком на два года. К исполнению своих обязанностей Мусаев приступит в начале будущей недели.

ФК "Сабах", созданный в 2017 году, уже со следующего сезона начал свои выступления в азербайджанской премьер-лиги (в ней выступают восемь команд). Правда, больших успехов коллектив пока не добился. К примеру, в недавно стартовавшем первенстве своей страны клуб занимает последнее место, набрав всего четыре очка после восьми туров. Любопытно, что за три года в коллективе сменилось пять главных тренером.

Напомним, Мурад Мусаев был назначен главным тренером ФК "Краснодара" весной 2018 года (до этого он руководил молодежной командой "быков"). При нем кубанцы впервые в своей истории вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, играли в 1/8 финала Лиги Европы, дважды завоевали бронзовые медали первенства России. чемпионов.

Но весной нынешнего года после серии поражений в Лиге Европы и чемпионате России он по собственному желанию оставил свой пост.