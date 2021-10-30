Экс-тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил клуб из Азербайджана

Новости

Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267 22:45
СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке 22:42
Чимаев "задушил" Цзинляна на UFC 267 22:14
На западе Москвы рабочий упал в шахту лифта 22:11
Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса 22:07
Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби 22:00
СМИ сообщили о противоположных результатах на выборах в Грузии 21:51
На месте сгоревшего на Рублевском шоссе автобуса нашли труп 21:28
Талибы напали на шумную свадьбу в Афганистане, двое убиты 20:08
На Рублевском шоссе сгорел автобус 20:05
Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч 20:01
Минстрой оценил расходы туристов в России 19:53
В России могут появиться туристические сертификаты для детей 19:44
Определена самая перспективная акватория России для круизного туризма 19:37
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом 19:31
В Йемене в результате взрыва погибли люди 19:09
В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков 19:08
Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения 19:04
Военврачи впервые трансплантировали печень ребенку 19:03
В Ростовской области из-за COVID-19 закрыты рестораны, бары и кафе 18:51
РВСН передали более 2 тонн кислорода в медучреждения Удмуртии 18:49
"Газпром" сообщил о выполнении заявок европейских потребителей в полном объеме 18:31
Акцию "Без права переписки" представили Музей истории ГУЛАГа и театр Виктюка 18:22
Москву начали освещать по-зимнему 18:20
Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В России начались нерабочие дни
В России начались нерабочие дни
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 22:13
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавил клуб из Азербайджана

Текст: Александр Ершов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев назначен главным тренером азербайджанского "Сабаха". Информация об этом появилась в субботу на официальном сайте футбольного клуба из Баку.

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Тихонова на два года отлучили от футбола в Казахстане

Сообщается, что с 37-летним российским специалистом заключен контракт сроком на два года. К исполнению своих обязанностей Мусаев приступит в начале будущей недели.

ФК "Сабах", созданный в 2017 году, уже со следующего сезона начал свои выступления в азербайджанской премьер-лиги (в ней выступают восемь команд). Правда, больших успехов коллектив пока не добился. К примеру, в недавно стартовавшем первенстве своей страны клуб занимает последнее место, набрав всего четыре очка после восьми туров. Любопытно, что за три года в коллективе сменилось пять главных тренером.

Напомним, Мурад Мусаев был назначен главным тренером ФК "Краснодара" весной 2018 года (до этого он руководил молодежной командой "быков"). При нем кубанцы впервые в своей истории вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, играли в 1/8 финала Лиги Европы, дважды завоевали бронзовые медали первенства России. чемпионов.

Но весной нынешнего года после серии поражений в Лиге Европы и чемпионате России он по собственному желанию оставил свой пост.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар