В женской баскетбольной Премьер-лиге сложилось троевластие

В чемпионате женской Премьер-лиги в субботу, 30 октября, состоялся матч, в котором одновременно на площадке находились все наши четыре серебряных призера Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 - Анастасия Логунова (МБА, Москва), Юлия Козик, Евгения и Ольга Фролкины (все - "Динамо", Курск). В столице победили "бело-голубые" - 78:54. Кроме курянок, без поражений в турнире идут УГМК (Екатеринбург) и "Ника" (Сыктывкар).

Пожалуй, именно встреча МБА и курского "Динамо" на площадке столичного дворца спорта в Крылатском стала центральным матчем октября в высшем дивизионе женского чемпионата России. Соперничали бронзовый и серебряный призеры национального первенства прошлого сезона, участники нынешней Евролиги 2021/22.

Команда МБА (Московской баскетбольной Ассоциации), делающая ставку исключительно на доморощенных баскетболисток, все-таки не справилась с крепкими легионерами соперниц. В составе гостей весьма заметными фигурами были американки Наташа Говард (21 очко) и Арике Огунбовале (9), словенки Ника Барич (12) и Ева Лизек (6). Для полноты картины добавим в эту компанию еще и разыгрывающую Эпифанию Принц, американку с российским паспортом.

В рядах МБА хватало баскетболисток, которые в разное время привлекались в сборную России и продолжают считаться кандидатами в национальную дружину. Это Карина Низамова, Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова, MVP "золотого" для нас чемпионата Европы-2011 Алена Кириллова (Данилочкина), Александра Штанько, Анна Лешковцева, Жосселина Майга, Нина Глонти. Но, увы, даже самые сильные россиянки пока объективно уступают далеко не самым звездным легионерам.

Курское "Динамо", руководимое Василием Карасевым, бывшим наставником мужской сборной России, одержало уже шестую победу подряд со старта турнира. Команды в чемпионате провели разное количество матчей (от трех до шести), но если считать потерянные очки, то в турнире царит троевластие. Не было осечек также у действующего чемпиона УГМК (Екатеринбург) и финалиста Кубка России 2021 сыктывкарской "Ники", за которую с этого сезона вступает один из ключевых исполнителей национальной дружины, чемпионка мира 2017 среди молодежи Раиса Мусина.

Команды из столицы Республики Коми под началом опытнейшего специалиста Александра Васина во второй половине октября одержала две очень важных гостевых победы - над оренбургской "Надеждой" (62:60) и МБА (68:60). "Ника", еще в позапрошлом сезоне выступавшая во втором дивизионе чемпионате России (Суперлиге-1), красноречиво заявила о своих претензиях на первые в истории клубы медали Премьер-лиги. Мусина проявляет себя настоящим лидером сыктывкарского коллектива. Например, в Москве она отгрузила МБА 22 очка и стала лучшим бомбардиром матча.

Положение лидеров в Премьер-лиге: "Динамо" (Курск) - 6 побед - 0 поражений, УГМК (Екатеринбург) - 4-0, "Ника" (Сыктывкар) - 4-0, МБА (Москва) - 3-2. В турнире участвуют 12 команд, по итогам двухкругового регулярного чемпионата восьмерка сильнейших продолжит борьбу за награды в плей-офф.

Кстати

Женская сборная России уже 11 ноября гостевой встречей с Черногорией начинает квалификационный цикл чемпионата Европы-2023. Второй соперник - Дания, игра состоится 14 ноября в столичном дворце спорта "Баскет-холл" в Крылатском, на домашней арене МБА. Главный тренер Александр Ковалев буквально на днях объявит список баскетболисток, вызванных для подготовки к баталиям первого календарного "окна" континентальной квалификации.