В женской баскетбольной Премьер-лиге сложилось троевластие

Новости

Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты 00:31
Несколько десятков российских туристов отравились в отеле в Хургаде 00:06
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля 30.10.2021
В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины 30.10.2021
"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267 30.10.2021
Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267 30.10.2021
СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке 30.10.2021
Чимаев "задушил" Цзинляна на UFC 267 30.10.2021
На западе Москвы рабочий упал в шахту лифта 30.10.2021
Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса 30.10.2021
Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби 30.10.2021
СМИ сообщили о противоположных результатах на выборах в Грузии 30.10.2021
На месте сгоревшего на Рублевском шоссе автобуса нашли труп 30.10.2021
Талибы напали на шумную свадьбу в Афганистане, двое убиты 30.10.2021
На Рублевском шоссе сгорел автобус 30.10.2021
Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч 30.10.2021
Минстрой оценил расходы туристов в России 30.10.2021
В России могут появиться туристические сертификаты для детей 30.10.2021
Определена самая перспективная акватория России для круизного туризма 30.10.2021
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом 30.10.2021
В Йемене в результате взрыва погибли люди 30.10.2021
В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков 30.10.2021
Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения 30.10.2021
Военврачи впервые трансплантировали печень ребенку 30.10.2021
В Ростовской области из-за COVID-19 закрыты рестораны, бары и кафе 30.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В России начались нерабочие дни
В России начались нерабочие дни
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 23:42
Рубрика: Спорт

В женской баскетбольной Премьер-лиге сложилось троевластие

Текст: Илья Трисвятский
В чемпионате женской Премьер-лиги в субботу, 30 октября, состоялся матч, в котором одновременно на площадке находились все наши четыре серебряных призера Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 - Анастасия Логунова (МБА, Москва), Юлия Козик, Евгения и Ольга Фролкины (все - "Динамо", Курск). В столице победили "бело-голубые" - 78:54. Кроме курянок, без поражений в турнире идут УГМК (Екатеринбург) и "Ника" (Сыктывкар).
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пожалуй, именно встреча МБА и курского "Динамо" на площадке столичного дворца спорта в Крылатском стала центральным матчем октября в высшем дивизионе женского чемпионата России. Соперничали бронзовый и серебряный призеры национального первенства прошлого сезона, участники нынешней Евролиги 2021/22.

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Каких событий ждать в баскетбольной Единой лиге в ноябре

Команда МБА (Московской баскетбольной Ассоциации), делающая ставку исключительно на доморощенных баскетболисток, все-таки не справилась с крепкими легионерами соперниц. В составе гостей весьма заметными фигурами были американки Наташа Говард (21 очко) и Арике Огунбовале (9), словенки Ника Барич (12) и Ева Лизек (6). Для полноты картины добавим в эту компанию еще и разыгрывающую Эпифанию Принц, американку с российским паспортом.

В рядах МБА хватало баскетболисток, которые в разное время привлекались в сборную России и продолжают считаться кандидатами в национальную дружину. Это Карина Низамова, Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова, MVP "золотого" для нас чемпионата Европы-2011 Алена Кириллова (Данилочкина), Александра Штанько, Анна Лешковцева, Жосселина Майга, Нина Глонти. Но, увы, даже самые сильные россиянки пока объективно уступают далеко не самым звездным легионерам.

Курское "Динамо", руководимое Василием Карасевым, бывшим наставником мужской сборной России, одержало уже шестую победу подряд со старта турнира. Команды в чемпионате провели разное количество матчей (от трех до шести), но если считать потерянные очки, то в турнире царит троевластие. Не было осечек также у действующего чемпиона УГМК (Екатеринбург) и финалиста Кубка России 2021 сыктывкарской "Ники", за которую с этого сезона вступает один из ключевых исполнителей национальной дружины, чемпионка мира 2017 среди молодежи Раиса Мусина.

Команды из столицы Республики Коми под началом опытнейшего специалиста Александра Васина во второй половине октября одержала две очень важных гостевых победы - над оренбургской "Надеждой" (62:60) и МБА (68:60). "Ника", еще в позапрошлом сезоне выступавшая во втором дивизионе чемпионате России (Суперлиге-1), красноречиво заявила о своих претензиях на первые в истории клубы медали Премьер-лиги. Мусина проявляет себя настоящим лидером сыктывкарского коллектива. Например, в Москве она отгрузила МБА 22 очка и стала лучшим бомбардиром матча.

Фото: Татьяна Кузьмичева
Стартовал юбилейный сезон Ассоциации студенческого баскетбола

Положение лидеров в Премьер-лиге: "Динамо" (Курск) - 6 побед - 0 поражений, УГМК (Екатеринбург) - 4-0, "Ника" (Сыктывкар) - 4-0, МБА (Москва) - 3-2. В турнире участвуют 12 команд, по итогам двухкругового регулярного чемпионата восьмерка сильнейших продолжит борьбу за награды в плей-офф.

Кстати

Женская сборная России уже 11 ноября гостевой встречей с Черногорией начинает квалификационный цикл чемпионата Европы-2023. Второй соперник - Дания, игра состоится 14 ноября в столичном дворце спорта "Баскет-холл" в Крылатском, на домашней арене МБА. Главный тренер Александр Ковалев буквально на днях объявит список баскетболисток, вызванных для подготовки к баталиям первого календарного "окна" континентальной квалификации.

Спорт Баскетбол