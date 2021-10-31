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31.10.2021 15:40
Рубрика: Спорт

Голкипер "Спартака" Ребров приостановил карьеру ради работы в клубе

Текст: Артур Нанян
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров приостановил карьеру и занял должность технического координатора клуба, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ребров будет помогать в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством "Спартака".

"Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который он демонстрировал все годы в "Спартаке" и смелости при принятии этого решения", - говорится в заявлении.

Ребров выступает за "красно-белых" с 2011 года, отыграл за команду 113 матчей, становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Последний матч за спартаковцев Артем провел в октябре 2020 года, выйдя в стартовом составе в кубковой встрече с "Енисеем".

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