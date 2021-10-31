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31.10.2021 19:30
Рубрика: Спорт

Как Дина Аверина доказала, что она лучшая гимнастка в мире

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Многие помнят слезы Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио. Дина безошибочно выступила в многоборье, а "золото" досталось израильтянке Линой Ашрам, которая в последнем упражнении уронила ленту. У Арины тоже была ошибка, но ее наказали по всей строгости и вообще оставили без медали. Как приятно было видеть улыбки двух сестер спустя всего пару месяцев. Они снова стояли на пьедестале вместе, так трогательно держась за руки.

На чемпионате мира в японском Китакюсю Дина Аверина был лучшей в индивидуальном многоборье, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Арина выиграла "бронзу" (103,200). Второе место заняла белоруска Алина Горносько (105,300 балла).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Кроме того, Дина завоевала три "золота" в отдельных видах - в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Еще одна медаль высшей пробы - командная. Нашим "художницам" не было равных и в группе. Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева победили в упражнении с пятью мячами, в многоборье и стали вторыми в программе с тремя обручами и двумя парами булав. Всего сборная России по художественной гимнастике привезет из Китакюсю 13 наград: семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Личная коллекция Дины Авериной впечатляет. Она одержала 18-ю победу и побила рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств, который до этого принадлежал нашей двукратной олимпийской чемпионке Евгении Канаевой.

Дина превзошла еще одно достижение. Она стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2017, 2018, 2019 и 2021). По три титула подряд брали Евгения Канаева (2009, 2010, 2011) и Яна Кудрявцева (2013, 2014, 2015), а также представительницы Болгарии Мария Петрова и Мария Гигова (1993, 1994, 1995 и 1969, 1971, 1973 годы соответственно).

На счету Дины Авериной теперь 18 побед на чемпионатах мира. Она превзошла достижение другой нашей титулованной "художницы", Евгении Канаевой

- Я мечтала стать четырехкратной абсолютной чемпионкой мира, знала о том, что могу установить рекорд. Но, конечно, не думала об этом, когда выходила на ковер, - приводит слова Дины Авериной пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG). - Но, увидев финальные оценки, я была ошеломлена и очень счастлива, что смогла добиться такого результата.

Увидим ли мы сестер Авериных в следующем сезоне? Останутся ли они до Олимпиады-2024 в Париже? Все эти вопросы пока остаются открытыми. После Токио они собирались закончить карьеру. Дину сильно мучила травма спины. Но даже больше боли обе спортсменки боялись несправедливого отношения судей. На чемпионате мира спина уже не так беспокоила чемпионку. Хотя сейчас она все-таки возьмет время на отдых и лечение. А вот опасения насчет судейства подтвердились.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В упражнении с лентой ни Дина, ни Арина не получили тех баллов, на которые рассчитывали. Оба протеста, поданные в техком, возглавляемый россиянкой Натальей Кузьминой, были отклонены без объяснения причин. Прямо токийское дежавю, когда комитет под руководством Кузьминой не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

Российская сторона сразу отозвала кандидатуру Кузьминой, давно потерявшей связи со страной, как, возможно, и чувство гимнастики, с перевыборов, которые с 5 по 7 ноября пройдут в турецкой Анталье на конгрессе Международной федерации гимнастики. Как о претендентке на эту должность тогда заговорили о Евгении Канаевой. Однако 29 октября стало известно, что по запросу независимой организации Gymnastics Ethics Foundation кандидатуру Кузьминой восстановили. В нарушение регламента. Так что теперь наши протесты будут подкреплены серьезными юридическими обоснованиями.

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