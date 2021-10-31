Петр Ян заявил о готовности драться с "клоуном" Стерлингом

Россиянин Петр Ян готов провести поединок с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе - американцем Алджамейном Стерлингом. С этим заявлением Ян выступил после боя на турнире UFC 267 в Абу-Даби против еще одного представителя США Кори Сэндхагена. Благодаря победе Петр стал временным чемпионом UFC.

"Мне очень приятно второй раз становиться здесь чемпионом, для меня это место (Абу-Даби) стало родным. Все знают, кто является настоящим чемпионом. Все знают: Алджамейн бегает. Я готов драться с любым оппонентом, делать шоу, будь то клоун Стерлинг или кто-то еще", - отметил в разговоре с журналистами Ян.

Добавим, что теперь на счету Яна 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. За исключением проигрыша в бою со Стерлингом россиянин выиграл все семь поединков в UFC.