Россиянин Петр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств легчайшего веса (до 61 кг) Петр Ян красиво вернулся в октагон. На турнире UFC 267, проходившем в Абу-Даби, он и его соперник, американец Кори Сэндхаген выдали великолепный бой. А победа и вместе с ней титул временного чемпиона достались Яну.

Верно выбранная тактика стала залогом успеха Петра Яна (слева) в бою против Кори Сэндхагена. Фото: Getty Images

Напомним, здесь же, в Абу-Даби чуть больше года назад россиянин стал полноценным чемпионом. А в марте обидно потерял титул в бою с американским претендентом Алджамейном Стерлингом. Петр громил своего соперника, но все испортил запрещенный удар коленом, из-за которого Яну было засчитано поражение.

В Абу-Даби должен был состояться реванш, но Стерлинг не успел восстановиться после травмы, и на замену ему позвали другого американца, Кори Сэндхагена.

Обычно в результате замены в октагон выходит более слабый боец, еще и не готовившийся к поединку. Но в этот раз все было по-другому. Во-первых, Сэндхаген ждал такого развития событий и специально тренировался к бою с Яном. Во-вторых, Сэндхаген, к слову, третий номер рейтинга UFC (Петр Ян - первый), стилистически неудобный соперник для россиянина. Очень подвижный, изобретательный и высокий для этого веса.

Но Петр доказал, что в легчайшем весе он готов биться с любым. В первых двух раундах Кори был чрезвычайно активен, обрушив на Яна шквал ударов. Но россиянин перетерпел, не переставал прессинговать Сэндхагена, и вторая половина боя прошла под тотальным контролем Петра.

Кому-то могло показаться, что судьям придется призадуматься, чтобы выбрать победителя. Но нет, единогласным решением победа была отдана Яну. Даже Сэндхаген, демонстративно вскинувший после окончания пятого раунда руки, признался, что особо не надеялся на победу: "Он был лучше. Чертовски хороший боец".

Теперь Петра совершенно точно ждет повторный бой со Стерлингом. Алджамейн, кстати, тоже отреагировал на победу своего будущего соперника, но как-то нелепо, мол, "ты заслужил свою первую порку".

Слова Яна звучали куда убедительней: "Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджамейн бегает сейчас". Теперь осталось подтвердить их делом.

Турнир UFC 267 для отечественных любителей смешанных единоборств был примечателен не только боем Петра Яна. Этот турнир под эгидой UFC стал рекордным по количеству российских участников (12). Причем четыре из шести боев (с учетом титульного Петра Яна) основной программы прошли с участием наших. Перечислим эти поединки.

Тяжеловес Александр Волков (до 120 кг) единогласным решением судей победил поляка Марчина Тыбуру и вернулся в титульную гонку.

Девятую подряд победу одержал "наследник Хабиба Нурмагомедова" Ислам Махачев, болевым приемом сломивший новозеландца Дэна Хукера. По окончании поединка Махачев попросил у президента UFC Дэйны Уайта титульный бой.

Наконец, после почти годичного простоя в октагон вернулся Хамзат Чимаев, россиянин, выступающий под шведским флагом. В прошлом году он всего за два с половиной месяца одержал три досрочных победы, но потом надолго выбыл из-за коронавируса и даже объявлял о конце карьеры в UFC. В итоге, Хамзат задушил китайца Ли Цзинляна.