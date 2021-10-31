Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на ЧМ

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония) россиянки взяли очередное "золото".

По итогам групповых упражнений с пятью мячами на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша команда в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко и Марии Толкачевой.

Оценка россиянок - 46 баллов ровно. На втором месте итальянки (45,500), на третьем - хозяйки соревнований японки (44,500).

Также в воскресенье был разыгран комплект наград в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Здесь у России второе место (оценка - 40,950). За нашу команду выступали все те же Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева. "Золото" в этом виде программы досталось Италии (42,275). Бронзовые награды у японских девушек (40,900).

На этом чемпионат мира завершен. Всего разыграно девять комплектов наград. У России семь первых мест и безоговорочное лидерство в общекомандном зачете. Пять побед в активе Дины Авериной, она уезжает из Японии в ранге 18-кратной чемпионки мира. Эти медали высшего достоинства добыты на турнирах 2017, 2018, 2019 годов и на нынешних соревнованиях.