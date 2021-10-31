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Рубрика: Спорт

"Рубин" и "Локо" добыли победы в добавленное время, "Спартак" - упустил

"Рубин" и "Локомотив" добыли победы в компенсированное время, а "Спартак" упустил три очка
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Богатым на события получился 13-й по счету тур в российской Премьер-лиге (РПЛ). Судьба сразу нескольких встреч решилась в компенсированное время.
Спартаковцы не сумели реабилитироваться за унизительное поражение от "Зенита" в предыдущем туре. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Прежде всего речь о матчах с участием "Спартака", ЦСКА и "Локомотива": "красно-белые" упустили победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте (1:1), армейцы проиграли на выезде "Рубину" из-за гола в добавленное время (0:1), наконец, "железнодорожники" одолели "Нижний Новгород" благодаря автоголу на 94-й минуте (2:1).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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После сокрушительного поражения в Санкт-Петербурге от "Зенита" (1:7) в стане спартаковцев кипели нешуточные страсти. Футболисты встречались с руководством, болельщиками. Вал критики обрушился на нескольких игроков, в частности голкипера Александра Максименко и защитника Николая Рассказова. Наконец, снова встал вопрос: когда же будет уволен Руй Витория.

Победа в поединке с "Ростовом" могла в какой-то степени успокоить ситуацию. Все же, несмотря на последние неудачи, "красно-белые" не так уж и далеко от призовой тройки. С учетом нестабильных выступлений всех без исключения команд РПЛ, даже "Зенита", одна-две удачные игры могут позволить любому клубу из верхней части таблицы вклиниться в гонку за еврокубковые места.

Но "Спартак" вновь разочаровал. Будем откровенны - с таким футболом, который хозяева арены в Тушино показали субботним вечером, на три очка они не наиграли. И все же до 95-й минуты подопечные Руя Витории вели в счете, после чего Данил Глебов эффектным ударом через Александра Селихова поверг в шок болельщиков "красно-белых" - 1:1.

Спартаковцы не побеждают четыре матча подряд - два поражения и две ничьих

К слову, Селихов впервые с мая вышел в стартовом составе. Он заменил в воротах Максименко, пропустившего на прошлой неделе от "Лестера" в Лиге Европы и "Зенита" в чемпионате аж 11 мячей. Возвращение Селихова получилось не слишком успешным: как признался после игры сам Александр, гол Глебова был вратарским.

- Хотел подстраховать защитников, потому что у меня были такие задачи перед игрой. Просили, чтобы я страховал. Думаю, это вратарский гол, - сказал Селихов журналистам.

Отбивался как мог от прессы Витория. Португалец в очередной раз подчеркнул: "Спартаку" не хватает свежих идей, футболистов. Возможно, это такой тонкий упрек в адрес руководства клуба, которое в летнее межсезонье не смогло должным образом усилить команду.

- Нам необходимы свежие люди. Что касается сегодняшнего матча, то, может быть, нам не хватило небольшой крупицы удачи. Потому случилось то, что случилось. Футбол порой жесток, -считает Витория.

В свою очередь, ЦСКА впервые с августа потерпел поражение и скатился вниз в таблице. Создав больше моментов, чем "Рубин", армейцы в итоге остались ни с чем.

- Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние три минуты, то мы были чуть-чуть ближе к победе. Конечно, неприятно пропускать в концовке. Что делать, такое случается, - отметил рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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На второе место по итогам тура поднялся "Локомотив". "Красно-зеленые" одолели в гостях "Нижний Новгород", уступая в счете по ходу встречи.

- Очень сложно играть против команд, когда почти все их 11 футболистов стоят перед своими воротами и ждут в засаде возможности провести контратаку. Сегодня было вдвойне тяжело. Тот факт, что мы перевернули ход матча, делает нас еще более счастливыми, - сказал тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

После бодрого старта сезона потихоньку сдает "Нижний Новгород". Команда Александра Кержакова потерпела третье поражение подряд и увеличила свое отставание от топ-5, хотя совсем недавно она была близка к грандам.

Вторую подряд крупную победу одержал лидер чемпионата "Зенит": вслед за разгромом "Спартака" (7:1) последовал успешный матч с "Динамо" - 4:1.

Пожалуй, только форс-мажор может помешать питерцам в четвертый раз подряд стать чемпионами. Да, позади только 13 туров, да и отрыв от второй строчки не такой уж и громадный (пять очков), но по игре, составу "сине-бело-голубые" значительно превосходят конкурентов.

Справедливости ради, "Динамо" выглядело в Санкт-Петербурге отнюдь не плохо. Более того: в какой-то момент москвичи откровенно переигрывали соперника и могли даже выйти вперед. Однако "Зенит" победил, причем крупно.

Добавим, что третий мяч в ворота "Динамо" забил Артем Дзюба, который побил рекорд экс-форварда "Ротора" Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России с 144 голами.

Статистика

"Зенит" - "Динамо" - 4:1

Голы: Клаудиньо, 8, Вендел, 66, Дзюба, 69, Ракицкий, 85 - Фомин, 56 - пен.

"Рубин" - ЦСКА - 1:0

Гол: Костюков, 90+1.

"Спартак" - "Ростов" - 1:1

Голы: Литвинов, 78 - Глебов, 90+5.

"Краснодар" - "Крылья Советов" - 0:1

Гол: Сарвели, 43.

"Нижний Новгород" - "Локомотив" - 1:2

Голы: Берковский, 31 - Жемалетдинов, 37, Миладинович, 90+4 - автогол.

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