Валиева: Довольна рекордом, но могу еще лучше

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на Гран-при Канады.

Напомним, что в произвольной программе в Ванкувере Валиева исполнила тройной аксель со степ-аутом, а также чисто сделала три квада: четверной сальхов, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и каскады "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

Ученица Этери Тутберидзе установила сразу три мировых рекорда: по баллам за технику в произвольной программе (106,15), за произвольную программу (180,89) и в сумме за два проката (265,08).

- Очень рада была выступить на "Скейт Канада" и справиться со своей работой. Были небольшие недочеты, но это не столь существенно, - приводит слова Валиевой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Сегодня я сделала все, что планировала - для меня это самое важное. Я довольна оценками, но в следующий раз постараюсь выступить еще лучше. Мне еще есть куда расти. Тройной аксель мог бы быть лучше.