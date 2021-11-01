Российские команды одолели в Евролиге клубы из лучшего чемпионата Старого Света

Московский ЦСКА, питерский "Зенит" и казанский УНИКС провели на этой неделе сдвоенные матчи в регулярном чемпионате Евролиги. То есть сыграли по два матча за три дня.

Лучше всех это получилось в исполнении УНИКСа. Еще совсем недавно в активе казанцев была всего одна победа в "регулярке", а теперь их уже три. В роли поверженных - испанские "Баскония" и "Реал". И если крупная виктория в матче с басками (83:69) - событие важное, но не из ряда вон выходящее, то победа над мадридцами стоит особняком. "Реал" - один из грандов клубного европейского баскетбола. Не все сезоны "королевскому клубу" удаются, но нынешний подопечные Пабло Лассо начали очень сильно, выиграв пять матчей из шести на старте сезона. Шлагбаум в домашнем "Баскет-Холле" поставил УНИКС - 65:58. Залогом успеха стала фантастически эффективная защита. В первой четверти "Реалу" дали набрать лишь 11 очков, а в заключительной и решающей всего семь (!).

- Я очень счастлив, потому что обыграть "Реал" всегда очень тяжело, для этого необходимо показать действительно отличную защиту. Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также очень хорошо оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках, - приводит слова главного тренера казанцев Велимира Перасовича официальный сайт УНИКСа.

С теми же соперниками на неделе встречался на своем паркете и "Зенит", только в другом порядке. "Реал" команде Хави Паскуаля оказался не по зубам - 68:75, зато питерцы всласть отыгрались на "Басконии" - 83:54. Сейчас даже не верится, что почти до середины второй четверти гости вели в счете. Все изменил суперрывок "Зенита" 24:0, который позволил питерцам уйти на большой перерыв, ведя 45:30. В третьей 10-минутке хозяева нанесли испанцам еще один сокрушительный удар - 16:0, после которого "Баскония" толком не оправилась.

Хуже всех прошедшую неделю из российских клубов провел ЦСКА. Вслед за обидным поражением от французского "Виллербана" - 68:70 последовало еще более неприятное фиаско в матче с "Монако" - 80:97. Армейцы здорово начали, вели во второй четверти с преимуществом в 22 очка, но то, что было после перерыва, можно назвать одним словом - провал. Сразу семь человек у "Монако" преодолели планку в 10 набранных очков (у москвичей таких только трое), и среди них - ушедший со скандалом из ЦСКА Майк Джеймс.

- Оказались слабее физически и ментально, совершали огромное количество потерь, плохо защищались индивидуально, - приводит резюме наставника ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт клуба.

После семи туров первую строчку в "регулярке" Евролиги делят "Милан" и "Барселона" (6 побед - 1 поражение). "Зенит" и ЦСКА делят 7-9-места с "Монако" (4-3). Недалеко от зоны плей-офф, на 11-й позиции, и УНИКС (3-4). Впрочем, вся борьба впереди.

Где будем смотреть

1 ноября, понедельник

"МАТЧ! Страна"

17.30. "Парма" (Пермский край) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

15.30. "Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

20.00. "Калев" (Эстония) - ЦСКА. Прямая трансляция.

Единая лига

В последней декаде ноября сборная России по баскетболу проведет матчи квалификации ЧМ-2023, поэтому в календаре Единой лиги наступит пауза. Но и за три недели месяца в турнире ожидается ряд знаковых событий, большинство из которых связано с индивидуальными статистическими достижениями игроков ведущих клубов.

В списке лучших бомбардиров за всю историю интернационального турнира безоговорочное лидерство у Алексея Шведа, перешедшего летом из БК "Химки" в ЦСКА - 3305 очков. Далее идут Виталий Фридзон (клуб в прошлом "Зенит" СПб, но пока без контракта) - 2641, Семен Антонов (ЦСКА) - 2360, француз Нандо Де Коло (экс-ЦСКА) - 2296, а вот у форварда столичных армейцев Никиты Курбанова на лицевом счету 1968 очков. "Красно-синие" 1 ноября встречаются на выезде с эстонским "Калевом", 7-го числа в гостях сыграют с казанским УНИКСом. Так что Курбанов за пару матчей вполне может покорить рубеж в две тысячи набранных очков за карьеру в Единой лиге.

По общему числу проведенных в турнире игр все тот же Курбанов идет на втором месте (292), уступая только Фридзону (294). Никита наверняка в ноябре догонит Виталия, который официально карьеру не завершал, и не исключено, что может трудоустроиться в какую-либо команду Единой лиги по ходу сезона.

Подготовил Илья Трисвятский