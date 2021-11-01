"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича

Московский "Спартак" объявил о переходе в клуб полузащитника молодежной сборной России и тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича.

Контракт Хлусевича со столичным клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26. Об этом сообщается на сайте "красно-белых".

Хлусевич - универсальный футболист, способный сыграть на любом фланге и в центре полузащиты. Специалисты отмечали скорость и дриблинг игрока.

Он выступает за "Арсенал" с 2018 года, проведя 49 матчей и отметившись семью голами. Любопытно, что два гола он провел в ворота "Спартака" - в нынешнем и минувшем сезонах.

На счету 20-летнего футболиста шесть матчей за молодежную сборную России и два забитых мяча.