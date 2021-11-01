"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича

Московский "Спартак" объявил о переходе в клуб полузащитника молодежной сборной России и тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича.
Контракт Хлусевича со столичным клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26. Об этом сообщается на сайте "красно-белых".
Хлусевич - универсальный футболист, способный сыграть на любом фланге и в центре полузащиты. Специалисты отмечали скорость и дриблинг игрока.
Он выступает за "Арсенал" с 2018 года, проведя 49 матчей и отметившись семью голами. Любопытно, что два гола он провел в ворота "Спартака" - в нынешнем и минувшем сезонах.
На счету 20-летнего футболиста шесть матчей за молодежную сборную России и два забитых мяча.
Официально: Даниил Хлусевич перейдёт в «Спартак» 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 1, 2021
Контракт игрока с нашим клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил! ❤ pic.twitter.com/m53Ov7bM54