"Челси" обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" в матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде переиграл шведский клуб "Мальме" со счетом 1:0.

Соперники "Зенита" - "Мальме" и "Челси" проводили свой матч в группе H раньше встречи "Ювентуса" и чемпиона России. Результат был крайне важен для обоих клубов. Лондонцы в случае успеха повышали свои шансы на выход из группы, а "Мальме" мог вернуться в борьбу за третье место.

Матч прошел с подавляющим преимуществом гостей, которые еще в первом тайме забрали контроль мяча. Однако голевые моменты в стартовые 45 минут команды почти не создавали.

Единственный гол был забит на 59-й минуте встречи. Хаким Зиеш на дальней штанге замкнул прострел партнера.

"Челси" набрал 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы, сравнявшись с "Ювентусом". 3 очка у "Зенита", "Мальме" пока не набрал ни одного очка.