Форвард "Атлетико" Суарес сыграет против бывшей команды в Лиге чемпионов

В Европе состоятся очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Встреча с самой звучной афишей пройдет на "Энфилде", где "Ливерпуль" примет "Атлетико".

Двумя неделями ранее эти команды выдали одну из лучших игр на старте нынешнего сезона. Уступая 0:2, мадридцы еще в первом тайме сравняли счет (2:2). Оба гола у хозяев записал на свой актив Антуан Гризманн, которому затем суждено было стать антигероем вечера в составе "Атлетико": в начале второй половины француз получил красную карточку за грубый фол. Уже в самой концовке англичане дожали соперника и вырвали победу благодаря голу Мохаммеда Салаха - 3:2.

Имея девять очков после трех туров, "Ливерпуль" может чувствовать себя относительно спокойно. А вот за вторую строчку развернется нешуточная борьба между "Атлетико", "Порту", да и "Милан" все еще надеется побороться за выход в плей-офф. Правда, для этого "россонери", не набравшим пока ни одного очка, обязательно надо обыгрывать на своем поле португальцев.

Крайне нежелательно проигрывать сегодня "Атлетико". В последних двух турах подопечных Диего Симеоне ждут встречи с прямыми конкурентами - "Порту" и "Миланом". Впрочем, аргентинский тренер уверен в своих футболистах. Его не может не радовать тот факт, что многие из них потихоньку набирают форму после непростого старта сезона. Один из таких игроков - Луис Суарес.

В последних восьми матчах Суарес забил шесть мячей, причем в двух случаях голы уругвайца принесли "Атлетико" четыре очка: речь о дубле в ворота "Хетафе" (2:1) и "Реал Сосьедада" (2:2). Безусловно, встреча на "Энфилде" - особенная для Луиса. Именно на Туманном Альбионе он стал звездой мирового уровня, хоть и не завоевал с "Ливерпулем" (2011-2014) ни одного трофея. К слову, Суарес уже играл против "красных" в составе другой команды. Было это в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2018/19, когда "Барселона" сначала разгромила дома "мерсисайдцев" 3:0, после чего оконфузилась в гостях, пропустив четыре безответных мяча (0:4), и осталась без финала главного еврокубка.

Суарес уже играл на "Энфилде" в составе другого клуба: в сезоне 2018/19 вместе с "Барселоной" он уступил англичанам 0:4 и остался без финала Лиги чемпионов

Перед нынешним визитом на "Энфилд" Суарес вспомнил о периоде в "Ливерпуле" и отметил, что у команды Юргена Клоппа есть свои минусы, которыми он и его партнеры намерены воспользоваться.

- Трибуны "Энфилда" не оставят тебя в одиночестве, они не освистают тебя, если ты потеряешь мяч. Их уверенность передается тебе. Были дорогие футболисты, которые не добились здесь успеха, но, уходя с поля, они чувствовали любовь людей. Что касается грядущего матча, то, конечно, как и у любой команды, у "Ливерпуля" есть как сильные, так и слабые стороны. Мы знаем, насколько они хороши в контратаках. Но, как я уже сказал, у них есть определенные проблемы. "Атлетико" должен воспользоваться ими, - отметил Суарес в интервью официальному сайту УЕФА.

Слабости "Ливерпуля" на выходных продемонстрировал скромный "Брайтон" (2:2), сумевший отыграться с 0:2 на чужом поле и едва не вырвавший победу. Неудивительно, что после такого фиаско главный тренер "красных" Юрген Клопп был не в лучшем настроении.

- Ощущения как после поражения. И не только потому, что мы вели 2:0, но не победили. Дело еще и в отмене двух наших красивейших голов. При этом должен немного покритиковать ребят. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился, - сказал Клопп.

В среду в главном еврокубке состоятся следующие поединки: "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдавия) - "Интер" (Италия), "Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция).

Тем временем

Тренерский штаб сборной России огласил окончательную заявку на последние матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома против Кипра (11 ноября) и в гостях с Хорватией (14 ноября). Главная новость - отсутствие Артема Дзюбы. Нападающий питерского "Зенита" попал в расширенный состав на октябрьские встречи со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но отказался от вызова. Полностью нынешняя заявка выглядит следующим образом. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки"); Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"); Полузащитники: Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Данил Глебов ("Ростов"); Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

- Был сделан выбор в пользу игроков, так скажем, более опытных. До этого были Словакия и Словения, мы говорили, что самые важные матчи. Теперь самые важные поединки - Кипр и Хорватия. Если так можно сказать - в бой идут одни "старики", - прокомментировал выбор состава Карпин.

Напомним, что после восьми туров в отборе на чемпионат мира сборная России лидирует в своей группе, опережая Хорватию на два очка - 19 против 17. Команда Валерия Карпина как минимум гарантировала себе участие в стыковых встречах.