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02.11.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Текст: Максим Домчев
Во вторник в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
"Рубин" и "Локо" добыли победы в добавленное время, "Спартак" - упустил

В 1/8 финала всего в двух парах встретятся клубы, выступающие в РПЛ. "Сочи" на своем поле примет московский ЦСКА, столичное "Динамо" встретится с "Нижним Новгородом".

Московский "Спартак" сыграет с краснодарской "Кубанью", еще один представитель столицы "Локомотив" встретится с "Енисеем". "Зенит" встретится с "Камазом", "Алания" примет тульский "Арсенал", "Рубин" сыграет с "Ротором", а "Балтика" - с "Чайкой".

Матчи 1/8 финала пройдут с 1 по 3 марта.

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