Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Во вторник в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
В 1/8 финала всего в двух парах встретятся клубы, выступающие в РПЛ. "Сочи" на своем поле примет московский ЦСКА, столичное "Динамо" встретится с "Нижним Новгородом".
Московский "Спартак" сыграет с краснодарской "Кубанью", еще один представитель столицы "Локомотив" встретится с "Енисеем". "Зенит" встретится с "Камазом", "Алания" примет тульский "Арсенал", "Рубин" сыграет с "Ротором", а "Балтика" - с "Чайкой".
Матчи 1/8 финала пройдут с 1 по 3 марта.
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